Egymilliót fizetne Cristiano Ronaldóért Kőgazdag Csabi

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 19:15
A Kőgazdag Fiatalok sztárja, Herceg Csabi újabb meghökkentő ötlettel állt elő. Egymillió forintot fizetne annak, aki elintézi neki, hogy fotót készíthessen Cristiano Ronaldo oldalán.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja mindig is imádta fitogtatni vagyonát, és Kőgazdag Csabi neve mára szinte összeforrt a fényűzéssel, a drága autókkal és a luxusélettel. Most azonban még saját mércéjével is szokatlan akcióval rukkolt elő: nem kevesebb, mint 1 millió forintot ajánlott fel annak, aki elintézi neki, hogy közös fotót készíthessen a világklasszis futballistával, merthogy Cristiano Ronaldo már odaállt néhány honfitársunk mellé.

Cristiano Ronaldo a portugál válogatott mezében mosolyog.
Cristiano Ronaldo a portugál válogatott legnagyobb sztárja, aki ma esti vb-selejtező miatt érkezett Budapestre (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Cristiano Ronaldo: 1 millió forintot ajánlott a Kőgazdag Csabi egy fotóért

Csabi a Borsnak mesélt arról, miért ennyire fontos számára a találkozás. Elmondása szerint gyerekkora óta követi Ronaldót, akit példaképének tekint. 

Ha valakire fel lehet nézni, akkor az ő. Gyerekkorom óta követem 

– fogalmazott, majd hozzátette: tisztában van vele, hogy a portugál világsztárral közös képhez nem könnyű hozzájutni, ám ő nem tartja magát átlagembernek, ezért bízik benne, hogy sikerül elérnie, amit akar.

Nem egyszerű fotót készíteni vele, de mivel nem egy átlagember vagyok, ezért sikerülnek azok a dolgok, amik egy átlag embernek nem olyan egyszerű.

– mesélte a Borsnak Csabi, aki elárulta, az ötlet onnan jött, hogy egyik ismerőse fotót küldött neki a futballistáról, aki nemrég Magyarországra érkezett, és egy belvárosi szállodában szállt meg. Sőt, az internetre is felkerült egy videó, amelyben egy rajongó már közös képet készített Ronaldóval. Ekkor döntötte el, hogy nem hagyhatja annyiban a dolgot: 

Nekem azt mondták, lehetetlen vele találkozni, még a mosdóhoz is kísérettel megy. De én nem akartam elfogadni, hogy kimaradjak ebből.

Kőgazdag Csabi
Cristiano Ronaldo Budapestre a tegnapi napon érkezett meg, majd Herceg Csabi Instagramon reagált erre  (Fotó: Herceg Csabi)

A luxushoz szokott fiatal ezért saját Instagram-sztorijában tette közzé a felhívást: „Azonnal írjon rám egy ottani biztonsági őr, ha elintézi, hogy csinálhassak vele egy képet, megdobom egy kis jutalommal!”

– majd néhány perccel később már konkrét összeget is írt: 

1 milliót fizetek annak, aki elintézi!

Csabi próbálkozása azonban nem mindenhol aratott osztatlan sikert. Állítása szerint magával a szállodával is felvette a kapcsolatot, ahol Ronaldo megszállt, és ott is felajánlotta az egymillió forintos összeget. A válasz azonban egyértelmű volt: Ez nem így működik, uram. Csabi erre állítólag csak ennyit mondott: „Oldják meg, mert Magyarország legnagyobb sztárja vagyok.”

Az extravagáns celeb úgy véli, ha sikerülne közös képet készítenie Ronaldóval, az nemcsak számára lenne óriási élmény, de követői körében is hatalmas számot hozna. 

„Ha Magyarország legnagyobb sztárja Portugália legnagyobb sztárjával együtt szerepelne a képen, az óriási dolog lenne”

 – jelentette ki.

Herceg Csabi vagyona mértékéről nem szokott mesélni (Fotó: Herceg Csabi)

Bár egyelőre nem tudni, sikerül-e teljesíteni a vágyát, az biztos, hogy Csabi ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljenek. A kőgazdag celebnek láthatóan továbbra is az a legfontosabb, hogy a lehető legnagyobb figyelmet kapja és ezért hajlandó bármennyi pénzt kifizetni. Kíváncsian várjuk, mi lesz a történet vége. 

@hercegcsabi.official Apátok új verdájával megkezdte a jóidőt👀😎😜 #ferrari458spider tegnap 5 óra alatt félmillió megtekintés 30k like hiába tiltjátok attól még uralom a tiktokot🤷🏽😐 #Ferrari458Spider #foryou #foryoupage #foryourpage #fy #fyp #fypシ #nekedbe #nekedbee #fakesituation #fake #fakebody #fakecar #fakedriving ♬ eredeti hang - ⚜️Herceg⚜️

 

