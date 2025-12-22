Tóth Szabi T. Dannynek üzent: „Értem, hogy a démonjaid elől menekülsz, de állj meg..."

Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze a kormány új, szigorított drogtörvényét alapvetően szükséges lépésnek tartja, miközben egyre nagyobb aggodalommal figyeli , milyen irányba halad a hazai zenei közeg. Meglátása szerint kívülről kevesen érzékelik azt a folyamatos nyomást, amely a művészeket éri: az állandó megfelelési kényszert, a monoton utazásokat és az elvárások súlyát, amelyek sokakat könnyen a szerek felé sodornak. Úgy látja, a droghasználat mögött gyakran nem vagányság, hanem menekülés áll. T. Dannyről is kendőzetlenül vallott.

Tóth Szabi T. Danny kapcsán sem hallgatott (Fotó: Bors)

Tóth Szabi szerint a drogaddikció alapvetően betegség, ezért az érintetteket nem megbélyegezni kell, hanem kezelni, ugyanakkor hangsúlyozza: mindez nem zárja ki a határozott fellépést. Úgy véli, a zéró tolerancia és a razziák igenis fontos szerepet játszanak a megelőzésben, mert komoly visszatartó erővel bírnak. Mint mondta:

A rendőrök bemehetnek a klubba, és bárkit előállíthatnak, ami szerintem teljesen normális, hiszen egy fiatal háromszor is átgondolja, hogy cuccozzon-e, mielőtt elindul szórakozni

– árulta el. Meggyőződése, hogy ha ez a szigor már csak minden második embert eltántorít, akkor már elérte a célját.

Tóth Szabi szerint olykor roppant nehéz a művészlét, ebbe a csapdába eshetett bele T. Danny is (Fotó: Ladóczki Balázs)

„Senki se kábítószerezzen mert öl, butít és nyomorba dönt...”

A marihuána legalizálásának gondolatát határozottan elutasítja, mert úgy látja, az összehasonlítás az alkohollal félrevezető. Bár elismeri, hogy az alkohol is súlyos károkat okozhat, szerinte a drogok sokkal gyorsabban és látványosabban rombolják le az embert. Álláspontja szerint a legalizálás nem megoldás, sőt, újabb veszélyeket teremtene, például a közlekedésben, ahol ő maga is a zéró toleranciát tartja az egyetlen elfogadható útnak: „Senki se kábítószerezzen mert öl, butít és nyomorba dönt. Nagyon sok olyan embert láttam magam körül, aki rászokott és nagyon gyorsan lecsúszott".

Hisz a drogprevencióban

A megelőzés kapcsán Szabi a személyes történetek erejét emelte ki. Úgy tapasztalta, hogy a fiatalokra sokkal nagyobb hatással vannak azok az előadások, amikor egykori függők beszélnek saját múltjukról, mint bármilyen elrettentő plakát vagy kampány. Szerinte az ilyen történetek képesek valódi nyomot hagyni, és hosszú távon gondolkodásra késztetni a fiatalokat.