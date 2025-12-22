Tóth Szabi T. Dannynek üzent: „Értem, hogy a démonjaid elől menekülsz, de állj meg..."

Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze a kormány új, szigorított drogtörvényét alapvetően szükséges lépésnek tartja, miközben egyre nagyobb aggodalommal figyeli , milyen irányba halad a hazai zenei közeg. Meglátása szerint kívülről kevesen érzékelik azt a folyamatos nyomást, amely a művészeket éri: az állandó megfelelési kényszert, a monoton utazásokat és az elvárások súlyát, amelyek sokakat könnyen a szerek felé sodornak. Úgy látja, a droghasználat mögött gyakran nem vagányság, hanem menekülés áll. T. Dannyről is kendőzetlenül vallott.
Tóth Szabi szerint a drogaddikció alapvetően betegség, ezért az érintetteket nem megbélyegezni kell, hanem kezelni, ugyanakkor hangsúlyozza: mindez nem zárja ki a határozott fellépést. Úgy véli, a zéró tolerancia és a razziák igenis fontos szerepet játszanak a megelőzésben, mert komoly visszatartó erővel bírnak. Mint mondta:
A rendőrök bemehetnek a klubba, és bárkit előállíthatnak, ami szerintem teljesen normális, hiszen egy fiatal háromszor is átgondolja, hogy cuccozzon-e, mielőtt elindul szórakozni
– árulta el. Meggyőződése, hogy ha ez a szigor már csak minden második embert eltántorít, akkor már elérte a célját.
A marihuána legalizálásának gondolatát határozottan elutasítja, mert úgy látja, az összehasonlítás az alkohollal félrevezető. Bár elismeri, hogy az alkohol is súlyos károkat okozhat, szerinte a drogok sokkal gyorsabban és látványosabban rombolják le az embert. Álláspontja szerint a legalizálás nem megoldás, sőt, újabb veszélyeket teremtene, például a közlekedésben, ahol ő maga is a zéró toleranciát tartja az egyetlen elfogadható útnak: „Senki se kábítószerezzen mert öl, butít és nyomorba dönt. Nagyon sok olyan embert láttam magam körül, aki rászokott és nagyon gyorsan lecsúszott".
A megelőzés kapcsán Szabi a személyes történetek erejét emelte ki. Úgy tapasztalta, hogy a fiatalokra sokkal nagyobb hatással vannak azok az előadások, amikor egykori függők beszélnek saját múltjukról, mint bármilyen elrettentő plakát vagy kampány. Szerinte az ilyen történetek képesek valódi nyomot hagyni, és hosszú távon gondolkodásra késztetni a fiatalokat.
Különösen visszásnak tartja azt is, ahogyan a droghasználat egyes körökben menőségi faktorrá vált. Úgy látja, a sztárvilágban sokszor teljesen torz kép alakul ki arról, mit jelent „lazának” vagy „keménynek” lenni, miközben a valóság inkább leépülésről és önpusztításról szól:
Mindig tágra nyílt szemmel nézem, amikor jönnek ki a vécéről, miután felszívták a kokaint
– fakadt ki. Szabi szerint semmi menő nincs abban, amikor valaki ezt csinálja, mégis újra és újra találkozik ezzel a jelenséggel.
A beszélgetés végén T. Danny, azaz Telegdy Dániel neve is szóba került, akinek állapota miatt egyre többen aggódnak a szakmában. Szabi szerint nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a rapper látványosan lefogyott, az orra is teljesen eldeformálódott, miközben nemrégiben drogot is találtak nála. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott:
Az egész szakma aggódik érte, köztük én is. Haver, tehetséges vagy, értem, hogy a démonjaid elől menekülsz, de állj meg. Kívánom, hogy találd meg a lelki békéd minél hamarabb...
– zárta a gondolatait Szabi.
