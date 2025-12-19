T. Danny drogbotránya: megtagadta a vallomástételt a rapper

Telegdy Dániel napjaink egyik legnépszerűbb rappere, ám az elmúlt hónapokban nem a dalai voltak terítéken, hanem a magánélete, pontosabban T. Danny drogbotránya. Jó ideje találgatják már a rajongók, hogy hányadán is áll a kábítószerekkel. Most váratlan fordulatot vett T. Danny ügye…
A 27 éves rappert még szeptember végén igazoltatták, mikor barátnőjével kocsikázott. A rendőrség akkor arról számolt be, hogy szeptember 27-én a reggeli órákban, a XII. kerületben egy közúti igazoltatás során bukott le a rapper: a vizeletvizsgálat során kábítószert mutattak ki a szervezetében − sajtóértesülések szerint kokaint −, továbbá kiderült, hogy alkohol befolyásoltsága alatt is állt. Ráadásul a járművéből kábítószergyanús növényi törmelék és üvegpipa, valamint fehér porral szennyezett tasakok kerültek elő.
T. Danny ellen büntetőeljárás indult, most pedig kiderült: a rapper a gyanúsítotti kihallgatás során megtagadta a vallomástételt! S ha ez nem lenne elég, még panasszal is élt a gyanúsítás miatt.
Ahogy azt korábban a Bors is megírta, T. Danny ellen kábítószer-birtoklás miatt eljárás indult, ám egy közeli barátja szerint Dani azóta maga mögött hagyta démonjait:
„Danit én nagyon tisztelem és szeretem, szakmailag is elképesztően tehetséges. Most egy hullámvölgyben volt, de talán ez a pofon kellett ahhoz, hogy újra megtalálja magát. Látom rajta, hogy kezd visszatérni a régi Dani, szerintem meglepetést fog okozni mindenkinek, mert most jó irányba halad” – fogalmazott korábban a neve elhallgatását kérő bennfentes, aki bízik benne, hogy az énekes hamarosan újult erővel tér vissza. A rajongók egyelőre kételkednek efelől, mint ahogy sokakat aggaszt T. Danny orra látványos megváltozása is.
