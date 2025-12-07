Sztárban Sztár: Hajós András pornófilmesnek öltözött, Liptai Claudia nosztalgia-hajjal jött

Nem akármilyen külsővel érkezett meg a Sztárban Sztár 2025-ös évadának zsűrije a december 7-ei adásra, a döntőre.

Sztárban Sztár döntő: Hajós pornóproducernek öltözött, Liptai pedig fiatal önmagának

Hajós András többek szerint, és saját bevallása szerint is egész konkrétan úgy nézett ki, mint egy hetvenes évekből érkezett pornóproducer. Elegánsnak elegánsan érkezett, de hogy visszafogott nem volt, az is biztos. Liptai Claudia pedig vörös hajjal lepte meg a közönséget. Mint elárulta: sokaknak talán nem is tűnik fel, hiszen rengetegen ezzel a hajjal szokták meg őt. Mindenesetre most úgy döntött, hogy visszatér a hajszínhez, amivel a karrierjét kezdte. Azért megnyugtatott mindenkit: ez nem azt jelenti, hogy most vissza is vonul, ez csupán egy kis nosztalgia.

Hosszú vagy rövid volt a Sztárban Sztár All Stars 14 adása?

Abban megoszlottak a vélemények, hogy sok volt ez a 14 adás, ami a Sztárban Sztár 11. évadát jelentette. Stohl András szerint nem, mások azonban ellenkező véleményen voltak. Lékai-Kiss Ramóna még az adás előtt kollégánknak arról beszélt: eleinte bizony kifejezetten soknak tűnt számára.

"Az elején, amikor kimondták, hogy 14 adás, iszonyatosan soknak tűnt, de konkrétan egy pillanat alatt elrepült, és azt érzem, hogy iszonyatosan sokan beleraktuk a szívünket-lelkünket ebbe a műsorba" – magyarázta Rami, aki azt is elárulta, mit gondol a finalistákról:

Három olyan énekes van itt, akik tényleg megérdemelnék a győzelmet. Nem akarok nevet mondani, de csak azért nem, mert a mai produkciók is számítanak

– árulta el.