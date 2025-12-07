10 titok a Sztárban Sztár All Stars top 3 pasijáról!

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 14:39
Kialakult a Sztárban Sztár All Stars legjobb három férfi versenyzője, ezért a hot! magazin összegyűjtött róluk 10 olyan titkot, amiket eddig senki sem tudott! Nézzük, milyen új oldalát ismerjük meg a Sztárban Sztár All Stars versenyzőinek!
Nicole
A Sztárban Sztár All Stars a hétvégén véget ér. Az elődöntőben Veréb Tamás esett ki, így ő lett a verseny férfitagjainak harmadik helyezettje. Az viszont még kérdés, hogy a dobogó többi fokán hogyan osztozik Freddie és Vavra Bence. A verseny kiélezett, mindenki a legjobbat igyekszik kihozni magából. De mennyit tudunk a fiúknak a legbelsőbb titkaikról? Most a hot! magazin lerántja róluk a leplet!

Freddie, Veréb Tamás és Vavra Bence, a Sztárban Sztár all stars top 3 férfije: 10 titok, amit nem tudtunk róluk
Freddie a Sztárban Sztár All Stars után egy focista bőrébe bújna - Fotó: TV2 / hot magazin!

Freddie fontos álmot dédelget

Óvodai jel: Pillangó, Horgászbot

Az étel, amit sosem enne meg: Vadas és pacal

Gyerekkori álommeló: Idegenvezető, szállodaigazgató, asztalos

A legnagyobb félelem: Extrém magasság

Kedvenc tantárgy az iskolában: Biológia, közgazdaságtan-mikroökonómia, a főiskolán a számvitel

Gyerekkori hős: Nem volt

A sorozat, amit bármikor újranézne: Két pasi meg egy kicsi, Rólunk szól

A legnagyobb álom, ami eddig nem teljesült be: Szeretném átélni, megélni, milyen az, amikor egy koncertre való jegyértékesítést egy-két nap után le kell zárni, mert telt ház van vagy új napot kell nyitni.

Az ő bőrébe bújna egy napra: Egy Chelsea-játékos bőrébe. Szeretném érezni, hogy milyen képviselni a csapatot, a szurkolókat, gólt lőni úgy, hogy számomra a címer és mindenki, aki mögötte van, a legfontosabb.

Kedvenc karácsonyi fim: Ha ciki, ha nem, az Igazából szerelem. Mindig kétszer nézem meg: egyszer magyarul, egyszer angolul!

Freddie, Veréb Tamás és Vavra Bence, a Sztárban Sztár all stars top 3 férfije: 10 titok, amit nem tudtunk róluk
Veréb Tamás már nagyon szeretne egy saját gyermeket - Fotó: TV2 / hot magazin!

Veréb Tamás Harry Styles bőrébe bújna

Óvodai jel: Körte

Az étel, amit sose enne meg: Nincs ilyen, mindent szeretek

Gyerekkori álommeló: Énekes és festőművész

A legnagyobb félelem: Nincs

Kedvenc tantárgy az iskolában: Angol

Gyerekkori hős: Nem emlékszem

A sorozat, amit bármikor újranézne: Így jártam anyátokkal

A legnagyobb álom, ami eddig nem teljesült be: Saját gyermek születése

Az ő bőrébe bújna egy napra: Harry Styles

Kedvenc karácsonyi fim: Die Hard

Freddie, Veréb Tamás és Vavra Bence, a Sztárban Sztár all stars top 3 férfije: 10 titok, amit nem tudtunk róluk
Vavra Bence igazi Pókember rajongó volt - Fotó: TV2 / hot magazin!

Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars színpadán már rengeteg hírességet formált meg

Óvodai jel: Bakancs

Az étel, amit sose enne meg: Csirkemáj és pacal

Gyerekkori álommeló: Énekes

A legnagyobb félelem: A patkányoktól nagyon félek

Kedvenc tantárgy az iskolában: Matek és testnevelés

Gyerekkori hős: Pókember – a megszállottja voltam, az összes részt láttam

A sorozat, amit bármikor újranézne: Agymenők

A legnagyobb álom, ami eddig nem teljesült be: A legnagyobb álmaim már szerencsére megvalósultak, de szeretnék létrehozni egy olyan zenei produkciót, amire még nem volt példa. Alig várom, hogy a saját zenekarommal, a saját dalaimmal koncertezzek.

Az ő bőrébe bújna egy napra: Senkiébe, jól érzem magam a saját bőrömben, a Sztárban Sztár alatt pedig elég embert formáltam meg.

Kedvenc karácsonyi fim: Grincs

Az eheti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz - Fotó: archív / hot! magazin

 

 

