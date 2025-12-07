10 titok a Sztárban Sztár All Stars top 3 pasijáról!

A Sztárban Sztár All Stars a hétvégén véget ér. Az elődöntőben Veréb Tamás esett ki, így ő lett a verseny férfitagjainak harmadik helyezettje. Az viszont még kérdés, hogy a dobogó többi fokán hogyan osztozik Freddie és Vavra Bence. A verseny kiélezett, mindenki a legjobbat igyekszik kihozni magából. De mennyit tudunk a fiúknak a legbelsőbb titkaikról? Most a hot! magazin lerántja róluk a leplet!
Óvodai jel: Pillangó, Horgászbot
Az étel, amit sosem enne meg: Vadas és pacal
Gyerekkori álommeló: Idegenvezető, szállodaigazgató, asztalos
A legnagyobb félelem: Extrém magasság
Kedvenc tantárgy az iskolában: Biológia, közgazdaságtan-mikroökonómia, a főiskolán a számvitel
Gyerekkori hős: Nem volt
A sorozat, amit bármikor újranézne: Két pasi meg egy kicsi, Rólunk szól
A legnagyobb álom, ami eddig nem teljesült be: Szeretném átélni, megélni, milyen az, amikor egy koncertre való jegyértékesítést egy-két nap után le kell zárni, mert telt ház van vagy új napot kell nyitni.
Az ő bőrébe bújna egy napra: Egy Chelsea-játékos bőrébe. Szeretném érezni, hogy milyen képviselni a csapatot, a szurkolókat, gólt lőni úgy, hogy számomra a címer és mindenki, aki mögötte van, a legfontosabb.
Kedvenc karácsonyi fim: Ha ciki, ha nem, az Igazából szerelem. Mindig kétszer nézem meg: egyszer magyarul, egyszer angolul!
Óvodai jel: Körte
Az étel, amit sose enne meg: Nincs ilyen, mindent szeretek
Gyerekkori álommeló: Énekes és festőművész
A legnagyobb félelem: Nincs
Kedvenc tantárgy az iskolában: Angol
Gyerekkori hős: Nem emlékszem
A sorozat, amit bármikor újranézne: Így jártam anyátokkal
A legnagyobb álom, ami eddig nem teljesült be: Saját gyermek születése
Az ő bőrébe bújna egy napra: Harry Styles
Kedvenc karácsonyi fim: Die Hard
Óvodai jel: Bakancs
Az étel, amit sose enne meg: Csirkemáj és pacal
Gyerekkori álommeló: Énekes
A legnagyobb félelem: A patkányoktól nagyon félek
Kedvenc tantárgy az iskolában: Matek és testnevelés
Gyerekkori hős: Pókember – a megszállottja voltam, az összes részt láttam
A sorozat, amit bármikor újranézne: Agymenők
A legnagyobb álom, ami eddig nem teljesült be: A legnagyobb álmaim már szerencsére megvalósultak, de szeretnék létrehozni egy olyan zenei produkciót, amire még nem volt példa. Alig várom, hogy a saját zenekarommal, a saját dalaimmal koncertezzek.
Az ő bőrébe bújna egy napra: Senkiébe, jól érzem magam a saját bőrömben, a Sztárban Sztár alatt pedig elég embert formáltam meg.
Kedvenc karácsonyi fim: Grincs
