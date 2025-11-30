Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Nagy átalakulások és feszült pillanatok: ilyen volt a Sztárban Sztár elődöntője – galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 22:55
A döntőhöz közeledve egyre nagyobb a tét. Felidézzük a Sztárban Sztár All Stars 13. adásnak legjobb pillanatait.
A szerző cikkei

A Sztárban Sztár 2025-ös évada elérkezett a 13. adásához, ami nem más volt, mint az elődöntő. Így, a finálé kapujában érthető, hogy sokkalta nagyobb volt a tét, mint korábban bármikor: szeptember óta színpadon van, újabb és újabb sztár bőrébe bújik a játékban maradt, maradék négy énekes, Dér Heni, Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomi. Érthetően egyikőjük sem akarta, hogy most, az utolsó előtti pillanatban érjen véget számukra a játék – ugyanakkor az is kétségtelen, hogy egyre jobban fogy mindenkinek az energiája, ráadásul egy ideje már nem is egy, hanem kettő dalt kell mindenkinek előadnia.

Nem akármilyen produkciókat láthattunk a Sztárban Sztár All Stars színpadán
Ő lett a Sztárban Sztár kiesője

A korábbi hetekhez képest újdonság volt, hogy az énekesek nem csak szólóban, de duettben is színpadra léptek, így beköszönt a korábbi évadokból Oláh Gergő, Peter Sramek, Szabó Ádám és Sipos Tamás is. Ráadásul a műsort izgalmasabbá tette, hogy felváltva láthattunk szóló és duett-produkciókat.

A zsűri meg is fogalmazta, hogy talán nem a legviccesebb produkciókat, a legmókásabb átalakulásokat láthattuk a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében, de hogy a legmélyebbeket és legérzelmesebbeket, az szinte biztos. Ráadásul még egy extra produkció is volt: 22 év után újra fellépett a V-Tech, azaz Kefir és Szamóca kettőse, akik nem is egyszerűen visszatértek: rögtön be is mutattak egy új dalt!

Noha volt, ami változott a műsor során, volt, ami nem: ezúttal is hirdettek napi győztest – az évad során utoljára – a zsűri és a közönség összesített szavazata alapján, ugyanakkor sajnos egy valakinek ezúttal is véget ért a verseny, így, a döntő előkapujában.

A napi győztes ezúttal ismét Vavra Bence lett.

A Sztárban Sztár All Stars elődöntőjének kiesője pedig Veréb Tomi lett végül.

A sztárban Sztár 13. élő adásának legjobb pillanatait egy galériába gyűjtöttük össze, amit az alábbi fotóra kattintva lehet végignézni:

Fotó: Bors
Idézzük fel a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjét!

 

 

