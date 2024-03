Kiderült, mi lett az Exatlon kétszeres győztesének 30 milliós nyereményével

Mindig is nagyon határozott volt Szente Gréti, mindig tudta mit akar. A harmadik évad gyönyörű Kihívója úgy vágott neki 20 évesen a hatalmas kalandnak, hogy nyerni szeretne. És ezt még úgy is sikerült megvalósítania, hogy nem álltak mellette csapattársai. Az All Star szériát pedig már úgy vállalta be, hogy mindent egy lapra tett fel: halasztott az egyetemen, minden nap edzett, specifikus gyakorlatokat végzett, nyújtott, gyakorolta a sok versenyző bukását okozó ügyességi feladatokat. Amikor újra a magasba emelhette a győztesnek járó trófeát, már tudta: minden lemondás megérte. De, hogy mit kezdett ilyen fiatalon a dupla, vagyis 30 millió forintos főnyereménnyel, arra meglepő választ adott.

Szente Gréti 21 évesen már milliomos lett Fotó: TV2

Nem nyúlt nyereményéhez Szente Gréti, az Exatlon dupla győztese

Imádta a sport reality mindkét évadát Szente Gréti, amiben elindult. És nem csak azért, mert a mind a két szériát sikerült megnyernie a nők közt és nem is a dupla nyeremény miatt.

– Mindig is életem fontos része volt a sport és a műsorban minden tudásomra, erősségemre szükség volt – mesélte a Borsnak Szente Gréti. – Szerintem minden versenyző számára, akár Kihívó, akár Bajnokcsapat tag volt, felejthetetlen és életre szóló élmény volt. Örök barátságok születtek, amik a mai napig tartanak és sokat jelentenek. Nem véletlen, hogy összejárunk, igaz én inkább a Bajnokokkal lettem jóban. Az biztos, hogy bármikor újra indulnék, ha lehetne. Mert amiket ott megtapasztaltunk, amivel ott többek lettünk, amit ott az életről, magunkról tanultunk, azt visszük magunkkal és előnyünkre válik.

A fiatalon milliomossá vált kétszeres győztes korábban lapunknak azt nyilatkozta, szeretne a nyereményéből sokat utazni, bejárni a világot és valami értékálló dologba befektetni. Mint kiderült: még nem igazán nyúlt a 30 milliós dupla nyereményéhez.