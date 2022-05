Lebuktatták követői! Összejött Kempf Zozo és Szente Gréti? Fotó

Egyre több jel utal arra, hogy az Exatlon All Star gyönyörű Kihívója és szexi Bajnoka közt szép csendben szerelem szövődött. Szente Gréti már többször is vendégeskedett Kempf Zozóék családi birtokán, legutóbb pedig ugyanabból az étteremből jelentkeztek be ugyanabban az időpontban, amit persze a rajongók egyből kiszúrtak.