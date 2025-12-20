Repül az idő: ilyen sármos pasi lett Szandi imádott fia – Fotó

Egy korszak lezárult, egy új pedig éppen most kezdődik Bogdán Csaba életében. Szandi számára ez az esemény nemcsak ünnep, hanem egy közös, érzelmekkel teli visszatekintés is volt.

Szandi családjában lassan az utolsó gyerek is kiröpül a családi fészekből (Fotó: Mediaworks Archív)

Szandi büszke céltudatos fiára

Szandi énekes legkisebb fia, Csabi sem olyan kicsi már: bizony, röpülnek az évek, olyannyira, hogy tegnap tartották meg a szalagavatóját. Az édesanya büszkén posztolt közös képet fiával, és szívhez szóló sorokkal köszöntötte őt:

Ez a nap is eljött! Büszke Édesanyaként álltam a fiam mellett a szalagavatója után. Érett felnőttként tekint a jövőbe aki már évek óta érzi, merre van az útja és tudja mi az ami érdekli. Édes kisfiam! Adja a jó Isten, hogy minden álmod megvalósuljon és kiteljesedjél a nagybetűs életben!

– írta, hangsúlyozva, hogy fia kora ellenére milyen céltudatosan tekint a jövőbe.

És valóban, Csabi nemcsak szorgosan tanul az iskolapadban, hanem előretekintő módon építi karrirjét. Szandi fia élelmes, szorgalmas srác, aki már fiatalon megtalálta azt az irányt, ami igazán érdekli. A Borsnak korábban Szandi mesélt róla, elárulva: gyermeke régóta különböző produkciók hátterében tevékenykedik, és komolyan veszi a munkát.

Bulik helyett szakmai fejlődés

Bogdán Csaba a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös adásaiban is feltűnt a kulisszák mögött, ahol stylistasszisztensként dolgozott. Bár sokan azt gondolnák, édesanyja miatt volt jelen, ez nem így volt: saját jogon, a stylistcsapat tagjaként segítette a produkciót. Ugyan még az érettségire készül, de nem is kérdés a fiatal számára, hogy halad a hivatása felé és tapasztalatot szerezve tanulja azt – miközben szívesen vállalja be a különböző feladatokat, legyen szó jelmezrendezésről, varrásról vagy a táncosok öltöztetéséről.

Szandi Sztárban Sztár szereplése alatt különleges helyzet állt elő: anya és fia egy produkcióban dolgoztak, mégis profi módon kezelték a helyzetet. Bent elsősorban munkatársak voltak, a sikeres produkciók után pedig otthon ünnepeltek, ott már jöhetett az ölelés is. Szandi számára a fent leírtaknál nincs is szebb bizonyíték arra, hogy fia jó úton jár. Az énekesnő büszke gyermekeire, akik önállóan és céltudatosan megállják helyüket a világban.