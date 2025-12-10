Első karácsonyukra készülnek kisfiúkkal Szabó Ádámék - Videó

Szabó Ádám és felesége, Szabó Jennifer számára a 2025 örökké emlékezetes marad, hiszen idén váltak szülővé. Kisfiuk, Ádin immáron fél éve beragyogja mindennapjaikat. Születése óta minden ünnep új értelmet nyer számukra. Ádámnak még a fellépésekre való felkészülése is más lett. Az énekes ugyanis elárulta, mióta apa lett, sokkal jobban izgul a színpadon. Benne van ugyanis a tudat, hogy egy nap Ádin visszanézi ezeket.

Első karácsonyukra készülnek kisfiúkkal Szabó Ádámék. Fotó: Szabolcs László

Első karácsonyukra készülnek kisfiúkkal Szabó Ádámék

Habár Mikulás napjára Ádám még nem öltözött be, ajándékot a csöppség így is kapott, aminek nagyon örült. Pont úgy, ahogy a karácsonyi díszeknek és fényeknek is otthonukban:

Látszott, hogy nagyon nagyon örül a karácsonyfának

- mesélte a büszke apuka a Mokka vendégeként hozzátéve, Ádin csak úgy kicsattan az energiától és most érkezett el abba a korba, amikor szépen lassan elkezd mászni is:

Nem tudom később mi lesz, mert most is féltjük mindentől

- árulta el, majd rátért arra, milyen érzés van benne, mielőtt színpadra lép:

Mindig van egy ilyen gondolatom, hogy ezt ő egyszer visszafogja nézni, így még jobban izgulok.

És végül, de nem utolsó sorban azt is bevallotta, mióta apa, azóta nem karrierista. Ádin születése óta ugyanis mindent csak érte és feleségéért tesz: