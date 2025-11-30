Sztárban Sztár – Szabó Ádám: "Vavra Bence nőként is tökéletes!"

A Sztárban Sztár All Stars elődöntője nem akármilyen produkciókat tartogatott: mind a négy versenyző készült egy szólódallal és egy duettel is. Vavra Bence duettpartnerével, a sminkből épp kiszaladó Szabó Ádámmal a Bors helyszínen lévő kollégájának még a show előtt sikerült pár szót váltania. Ádám elárulta: örült a feltérésnek, és annak, hogy visszatérhetett a versenybe.

Szabó Ádám a Sztárban Sztár korábbi játékosa: most duettpartnerként érkezett

"A dolog pikantériája az, hogy Bence is, édesapa és én is édesapa vagyok, és jó volt, mert körülbelül a próbák után csak az apaságról beszélgettünk, és ez hozott minket össze" – magyarázta Ádám, hozzátéve: jól fel tudják majd vinni a színpadra a közösen szerzett élményeket és a közös tapasztalatokat. Bence és Ádám egyébként Zséda és Kökény Attila kettősét kelti majd életre, azaz Vavra Bence ismét nőként jelenik majd meg a zsűri előtt - mint azt tette már jó pár alkalommal a Sztárban Sztár 2025-ös évada során.

Ádám azt is felfedte: bizony elég sokat röhögtek a próbák alatt, hiszen mégiscsak egy szerelmes dalt kellett begyakorolniuk.

Bence elképesztő, hogy milyen sok arcát mutatja, és nőként is tökéletes! Felnézek rá!

– emelte ki Szabó Ádám.

Szabó Ádám a frászt hozta a gyermekére

Ádám azt is elárulta: bizony már otthon is gyakorolgat, énekelget, ami a gyermekét alaposan meglepi. "Nem hallott még tőlem ilyen hangot, és kicsit mintha meg is ijedt volna" - vallotta be. Azért reméljük, egy idő után a csöppség hozzászokik apu otthoni dalolásához is!