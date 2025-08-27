Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szabó Ádám és Jennifer: „Elkényeztetjük Ádint, azért dolgozunk, hogy neki jó legyen!”

Szabó Ádám
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 12:30
Szabó Jenniferbabaúszás
Minden apa álma egy ilyen baba. Szabó Ádám gyerekéről, Ádinról mesélt meghatódva a hot! magazinnak. Hogy fejlődik, milyenek mellette a hétköznapok, mennyire veszi ki az énekes a részét a baba körüli teendőkből, és hova lesz az első nyaralás? Mutatjuk!
Magyar Adrián
A szerző cikkei

Nagyon gyorsan múlik az idő! Kicsivel kevesebb mint három hónapja már, hogy megszületett Szabó Ádám gyermeke, Ádin. A kisfiú érkezésével teljesen átalakult az életük. Ám ők nem aggódnak, hiszen remekül teljesítenek szülőként.

HOT FELTÖLTÉS Csuja Imre Vándor Éva Árpa Attila Hajas László Szabó Ádám Liptai-Tilla
Szabó Ádám gyereke már 3 hónapos (Fotó: archív / hot! magazin)

„Csodálatosak a napjaink! Egyáltalán nem érzem, hogy le lennék terhelve vagy fáradtabb lennék, mint amiről sok kismama beszél manapság. Kiélvezem az anyaság minden percét; ha van lehetőségem aludni, akkor is inkább edzek vagy nézem a gyereket. Ádám is ugyanez: halálosan szerelmes Ádinba! Szerencsére a baba is jól fejlődik, meghaladja a kortársait és azt, amit a könyv havi státuszként előír. Az esti rituálénk hétkor kezdődik: jön a fürdés, előtte átmozgató torna, fürdés közben szól a klasszikus zene, utána testápolóval bekenem a picit, és mesét olvasunk neki vagy énekelünk” - kezdte Szabó Jennifer a hot! magazinnak, majd hozzátette:

Hétvégente, ha Ádám dolgozik, én vagyok a soros, de ő is rengeteget olvas neki vagy bohóckodik neki plüssjátékokkal. 

Szabó Ádám kisfia már úszni tanul

Ádin születése óta most volt először lehetősége a családnak a kikapcsolódásra, ezért néhány napra ellátogatták a magyar tengerhez, ahol a kisfiuk egyelőre még nem pancsolt, noha már nagyon szépen úszik.

„Felhőtlen volt az első nyaralásunk! Ádin jól viselkedik, már figyel a környezetére. A keresztszüleivel voltunk, és annyira jó volt, hogy már felismeri Jenni unokatesóját! Egyszerűen boldogok vagyunk, mert látjuk a szemében az értelmet. Most a fürdés elmaradt, de egyébként gyakran járunk vele babaúszásra a Mattesz Baby Spába, így már hozzá van szokva. Rettenetesen szereti a vizet, de még az esti fürdetéseket is. Várjuk szeptember hetedikét: elutazunk egy hétre nyaralni Görögországba, ott majd néhány másodperc erejéig kipróbálhatja a tengert” – mesélte a büszkén az apuka, Szabó Ádám.

HOT FELTÖLTÉS Csuja Imre Vándor Éva Árpa Attila Hajas László Szabó Ádám Liptai-Tilla
Szabó Ádám felesége Jennifer oldalán Görögországba is elviszi még idén a kis Ádint (Fotó: archív / hot! magazin)

Szabó Ádám felesége is meghatóan beszélt Ádinról

Egy szülő számára mindig örök kérdés marad, hogy vajon mennyire szabad elkényeztetnie a kisbabáját. Ádámék rengeteg tanácsot kaptak ezzel kapcsolatban, amelyeket igyekeztek megfogadni – de persze van, hogy inkább a szívükre hallgatnak...

„Most kezd rendesen látni, és mivel eleinte csak a kontrasztot látja, imádja a Miki egeret, nemrég rendeltem neki egy óriási plüsst. Néha túlságosan is elkényeztetjük, de miatta dolgozunk és azért, hogy neki jó legyen” – mondta Jenni.

„Ebben a témában meg kell védenem magunkat” – folytatta Ádám: 

Mindenkitől azt hallottuk a környezetünkben, hogy most vagyunk abban a korszakban, hogy el lehet kényeztetni. Mert ha később tennénk mindezt, akkor nem értené a különbséget aközött, hogy megkap mindent vagy pedig nem.

Babaúszásra járó sztárok

Nem csak Ádámék járnak Mattesz Baby Spa-ba, de Tornóczky Anita és Proksa Szandra is, de megfordult már náluk Szabó Erika is.

hot! magazin 35-ös lapszám
A legfrissebb hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashat - Fotó:  hot! magazin

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu