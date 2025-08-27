Szabó Ádám és Jennifer: „Elkényeztetjük Ádint, azért dolgozunk, hogy neki jó legyen!”

Nagyon gyorsan múlik az idő! Kicsivel kevesebb mint három hónapja már, hogy megszületett Szabó Ádám gyermeke, Ádin. A kisfiú érkezésével teljesen átalakult az életük. Ám ők nem aggódnak, hiszen remekül teljesítenek szülőként.
„Csodálatosak a napjaink! Egyáltalán nem érzem, hogy le lennék terhelve vagy fáradtabb lennék, mint amiről sok kismama beszél manapság. Kiélvezem az anyaság minden percét; ha van lehetőségem aludni, akkor is inkább edzek vagy nézem a gyereket. Ádám is ugyanez: halálosan szerelmes Ádinba! Szerencsére a baba is jól fejlődik, meghaladja a kortársait és azt, amit a könyv havi státuszként előír. Az esti rituálénk hétkor kezdődik: jön a fürdés, előtte átmozgató torna, fürdés közben szól a klasszikus zene, utána testápolóval bekenem a picit, és mesét olvasunk neki vagy énekelünk” - kezdte Szabó Jennifer a hot! magazinnak, majd hozzátette:
Hétvégente, ha Ádám dolgozik, én vagyok a soros, de ő is rengeteget olvas neki vagy bohóckodik neki plüssjátékokkal.
Ádin születése óta most volt először lehetősége a családnak a kikapcsolódásra, ezért néhány napra ellátogatták a magyar tengerhez, ahol a kisfiuk egyelőre még nem pancsolt, noha már nagyon szépen úszik.
„Felhőtlen volt az első nyaralásunk! Ádin jól viselkedik, már figyel a környezetére. A keresztszüleivel voltunk, és annyira jó volt, hogy már felismeri Jenni unokatesóját! Egyszerűen boldogok vagyunk, mert látjuk a szemében az értelmet. Most a fürdés elmaradt, de egyébként gyakran járunk vele babaúszásra a Mattesz Baby Spába, így már hozzá van szokva. Rettenetesen szereti a vizet, de még az esti fürdetéseket is. Várjuk szeptember hetedikét: elutazunk egy hétre nyaralni Görögországba, ott majd néhány másodperc erejéig kipróbálhatja a tengert” – mesélte a büszkén az apuka, Szabó Ádám.
Egy szülő számára mindig örök kérdés marad, hogy vajon mennyire szabad elkényeztetnie a kisbabáját. Ádámék rengeteg tanácsot kaptak ezzel kapcsolatban, amelyeket igyekeztek megfogadni – de persze van, hogy inkább a szívükre hallgatnak...
„Most kezd rendesen látni, és mivel eleinte csak a kontrasztot látja, imádja a Miki egeret, nemrég rendeltem neki egy óriási plüsst. Néha túlságosan is elkényeztetjük, de miatta dolgozunk és azért, hogy neki jó legyen” – mondta Jenni.
„Ebben a témában meg kell védenem magunkat” – folytatta Ádám:
Mindenkitől azt hallottuk a környezetünkben, hogy most vagyunk abban a korszakban, hogy el lehet kényeztetni. Mert ha később tennénk mindezt, akkor nem értené a különbséget aközött, hogy megkap mindent vagy pedig nem.
Nem csak Ádámék járnak Mattesz Baby Spa-ba, de Tornóczky Anita és Proksa Szandra is, de megfordult már náluk Szabó Erika is.
