Sydney van den Bosch beismerte: "nem így terveztük… de így lesz a legjobb"

Lassan egy hónapja, hogy megszületett Sydney van den Bosch kislánya. A TV2 Szerencsekerék című műsorának háziasszonya 2024 végén ment hozzá szerelméhez, Kaszás Benjáminhoz, majd pár hónappal később, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy úton van az első közös gyermekük. A házaspár a kislánynak a Lia Elysee nevet választotta, ami sokakból heves kritikát váltott ki, ám az egykori szépségkirálynő nem foglalkozott velük: mint mondta, ő is felnőtt Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon, emiatt biztos benne, hogy a kislánya is boldogulni fog.

Nagy bejelentést tett Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Sydney és családja boldogsága így jelenleg nem is lehetne teljesebb, ám ez nem jelenti azt, hogy minden tökéletes. A Szerencselány és férje tavaly vásárolták meg a közös otthonukat, a felújítás során viszont kiderült, hogy a házzal komoly szerkezeti problémák vannak, ezért le kellett bontani a falakat. A felújításból így teljes építkezés lett, amit végül újra elölről kellett kezdeniük: mindezt ráadásul a várandósság ideje alatt. A nehézségeknek pedig továbbra sincs vége.

Őszinte vallomást tett Sydney van den Bosch

Az egykori szépségkirálynő a minap néhány fotóval búcsúztatta a novembert, a közösségi oldalán, az építkezés helyszínéről: Sydney elárulta, azért épp ezekre esett a választása, mivel a lakásuk négy falán kívül még mindig a házuk négy fala között töltik a legtöbb időt.

Hét napja az idei első hópelyhek bámulása közben konstatáltuk, hogy újra beázik a hálószobánk… Másnap megérkezett az eső, és elkezdett ázni a gyerekszoba egy olyan pontja, ami eddig sosem

- árulta el a posztjában az egykori szépségkirálynő. Hozzátette, a férjével ekkor majdnem elengedtek mindent, de a nap végén mindig arra jutnak, ha egyszer elkészül a ház, akkor csodás lesz, ráadásul szinte minden az ő kezük munkája.

Nyilván nem így terveztük… De így lesz a legjobb

- zárta a bejegyzését Sydney.

