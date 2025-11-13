Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sydney Van den Bosch követői kiakadtak: így hívja a pár napos kisbabáját

Sydney van den Bosch
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 08:30
botrányszülésszülésfelkészítőapás szüléskislánybabavárás
Sydney Van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin múlt héten köszönthették első gyermeküket, akit Kaszás-Van den Bosch Lia Elysee-nek neveztek el. Sydney és a baba is jól vannak, a pici pedig a francia felmenők tiszteletére kapta az Elysee nevet. A közösségi médiában azonban hamar felforrt a hangulat: a rajongók egy része nem nézte jó szemmel, hogy Sydney a kisbabáját szokatlan névvel illette.

Múlt héten Sydney Van den Bosch életet adott első gyermekének, és férjével, Kaszás Benjáminnal boldogan köszöntötték a kis Lia Elysee-t. A baba és az édesanya is jól van, a francia felmenők tiszteletére kapott Elysee név pedig különleges jelentést ad a család legújabb tagjának.

Sydney van den bosch
Sydney Van den Bosch terheségi időszaka gondterhes volt a házfelújítás mellett (Fotó: Sydney van den Bosch)

Sydney Van den Bosch követői kiakadtak 

Bár a család számára ez az időszak telve van örömmel, a közösségi média követői között nem mindenki fogadta felhőtlenül a hírt. Sydney korábban is gyakran osztott meg bejegyzéseket a házfelújításról, aminek során a téglák letételétől a falazásokig mindent dokumentált. A követők szinte a Kőmíves Kelemen balladájában találhatták magukat, ahogy áldozatul estek a házépítés hosszú folyamatának és a részletes posztoknak. Most a babázós bejegyzések váltották fel az építkezést, ami szintén nem múlt el kommentáradat nélkül.  

Az építkezős témát most már felváltják a babázós képek, ami végülis normális, de hogy egy kis szünet sem telik el a kettő között? Nyugodj már le egy kicsit, legalább a gyermekágyi időszakra pihentesd a karriered

– írta egy kommentelő.

Sydney Van den Bosch férje sokat segített a babavárás időszakában (Fotó: Kliszek Antal)

Így hívta a lányát 

A legnagyobb vitát azonban az váltotta ki, hogy Sydney kisbabáját a „matricám” szóval illette. Többen úgy érezték, ez nem illik egy pár napos gyermekhez: 

Hogyan lehet úgy nevezni egy újszülöttet, hogy matricám? Hol máshol lenne a helye?

– érvelt egy kritikus.

Sydney Van den Bosch kislánya, Kaszás-Van den Bosch Lia Elysee nevet kapta (Fotó: Instagram)

Nem bántó szándékkal hívja így 

A szó azonban nem bántó, hanem inkább szeretetteljes becézés. Több kommentelő ki is emelte, hogy a kifejezés csupán az édesanya rajongását és elolvadását jelzi: 

Nem mondta, hogy mást kéne csinálnia, szimplán nagy eséllyel el van olvadva, hogy van egy pici matricája. Valószínűleg én is így becézném a kisbabámat, nem hinném, hogy ezzel gond lenne

– írta egy követő. A legtöbben ugyanakkor megértéssel fordultak az újdonsült anyuka felé, hiszen első gyermekük érkezése minden szülő életét felforgatja és sokan egyszerűen csak szeretetből beszélnek így a kicsikről

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu