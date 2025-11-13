Sydney Van den Bosch követői kiakadtak: így hívja a pár napos kisbabáját

Múlt héten Sydney Van den Bosch életet adott első gyermekének, és férjével, Kaszás Benjáminnal boldogan köszöntötték a kis Lia Elysee-t. A baba és az édesanya is jól van, a francia felmenők tiszteletére kapott Elysee név pedig különleges jelentést ad a család legújabb tagjának.

Sydney Van den Bosch terheségi időszaka gondterhes volt a házfelújítás mellett (Fotó: Sydney van den Bosch)

Sydney Van den Bosch követői kiakadtak

Bár a család számára ez az időszak telve van örömmel, a közösségi média követői között nem mindenki fogadta felhőtlenül a hírt. Sydney korábban is gyakran osztott meg bejegyzéseket a házfelújításról, aminek során a téglák letételétől a falazásokig mindent dokumentált. A követők szinte a Kőmíves Kelemen balladájában találhatták magukat, ahogy áldozatul estek a házépítés hosszú folyamatának és a részletes posztoknak. Most a babázós bejegyzések váltották fel az építkezést, ami szintén nem múlt el kommentáradat nélkül.

Az építkezős témát most már felváltják a babázós képek, ami végülis normális, de hogy egy kis szünet sem telik el a kettő között? Nyugodj már le egy kicsit, legalább a gyermekágyi időszakra pihentesd a karriered

– írta egy kommentelő.

Sydney Van den Bosch férje sokat segített a babavárás időszakában (Fotó: Kliszek Antal)

Így hívta a lányát

A legnagyobb vitát azonban az váltotta ki, hogy Sydney kisbabáját a „matricám” szóval illette. Többen úgy érezték, ez nem illik egy pár napos gyermekhez:

Hogyan lehet úgy nevezni egy újszülöttet, hogy matricám? Hol máshol lenne a helye?

– érvelt egy kritikus.

Sydney Van den Bosch kislánya, Kaszás-Van den Bosch Lia Elysee nevet kapta (Fotó: Instagram)

Nem bántó szándékkal hívja így

A szó azonban nem bántó, hanem inkább szeretetteljes becézés. Több kommentelő ki is emelte, hogy a kifejezés csupán az édesanya rajongását és elolvadását jelzi:

Nem mondta, hogy mást kéne csinálnia, szimplán nagy eséllyel el van olvadva, hogy van egy pici matricája. Valószínűleg én is így becézném a kisbabámat, nem hinném, hogy ezzel gond lenne

– írta egy követő. A legtöbben ugyanakkor megértéssel fordultak az újdonsült anyuka felé, hiszen első gyermekük érkezése minden szülő életét felforgatja és sokan egyszerűen csak szeretetből beszélnek így a kicsikről.