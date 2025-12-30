Nagy fogadalmat tett a Dancing with the Stars sztárja

A Dancing with the Stars műsorával lett országosan ismert Suti András. Egy évadot hagyott csak ki, táncpartnerei között volt Osvárt Andrea, Demcsák Zsuzsa, Király Linda, Szabó Zsófi és Hosszú Katinka. Évadot nyernie nem sikerült, de végig népszerű volt, 18 ezer követőt számlál azóta Suti András Instagram-oldala. Most pedig egy kicsit a magánéletébe is betekintést engedett.

Suti András most a közösségi oldalán, korlátozott ideig látható Instagram-sztoriban arról elmélkedett, hogy nagyon rohanós volt a karácsony szerelmével.

Mikor újra a reptéren voltam, vissza Dubajba, akkor jöttünk rá, hogy annyira szerettük volna minden percét megélni ennek a rövid kis közös karácsonynak, hogy gyakorlatilag egy kép se készült. Megfogadtuk, hogy ez volt az utolsó ilyen szaladós karácsonyunk

– írta az oldalán.

Suti András kapcsolata sokáig téma volt

2023-ban derült ki, hogy a Dancing with the Stars két táncosa, Tóth Katica és Suti András nyolc év együttlét után szakítottak, pedig már eljegyzés is volt. A szakítást akkor azzal magyarázták, a Covid-időszak nem tett jót a kapcsolatuknak, amelyet végül nem tudtak megmenteni. Ettől függetlenül tudtak együtt dolgozni ugyanabban a műsorban, persze más-más táncpartnerrel.

Suti András új párja, Enikő, légiutas-kísérőként dolgozik, ez pedig logikusan olyan munka, amely sok utazással, távolléttel jár, így érthető, ha olykor csak pár napra tud találkozni a páros. A tánc pedig Suti András barátnője számára is fontos.

Gyerekkoromtól egészen 16 éves koromig Veszprémben táncoltam, illetve versenyeztem formációban is. Utána következett egy nagyobb szünet és már nagyon szerettem volna újra felvenni ezt a fonalat, mert világ életemben nagy szerelem volt a tánc

– nyilatkozta korábban.

Késmárki Enikő az IWI aerobic és csoportos fitneszinstruktor szakán tanult, 14 évig lovasíjászkodott. 2015-ben és 2016-ban indult a Miss World Hungary szépségversenyen, 2015-ben ő lett Miss Sport, 2016-ban pedig a legszebb mosoly címet ítélte neki a közönség.

De milyen egy távkapcsolat? „Azt tudom mondani, hogy ennek nagyon sok fázisát sokszínűen megszenvedtük, majd fejlődtünk együtt. Könnyű sosem volt, de nagyon sokat és nagyon sokszor beszéltünk róla. Szerintem jobbak vagyunk együtt, mint valaha" – írta Enikő pár hónappal ezelőtt.