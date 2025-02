Leesik az állad, milyen döntésre szánta el magát Szabó Zsófi partnere, Suti András: jöhet az összeköltözés!

A táncos showműsor álompárja volt Suti András és Tóth Katica, akik nyolc évig voltak együtt, az eljegyzés után már az esküvőre készültek. A Dancing with the Stars jóképű táncosainak bejelentése 2023 decemberében éppen ezért sokkolta a rajongókat, hogy külön utakon folytatják tovább.

A Dancing with the Stars táncosa a tavalyi évadban Szabó Zsófival ezüstérmet szerezett Fotó: Bors

A Dancing with the Stars táncosa megunta a távkapcsolatot

Miután szakított egymással Suti András és Tóth Katica, sokáig nem talált rájuk a szerelem. A Dancing with the Stars profi táncosai ráadásul továbbra is együtt dolgoztak, ami nem könnyítette meg a helyzetüket. De aztán a műsor gyönyörű sztárja összejött a Sztárban sztár leszek! versenyzőjével, Tasi Dáviddal, s bár az a kapcsolat nem bizonyult tartósnak, úgy látszott megtört a jég. Nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy a jóképű, szexis táncos is új párra lelt szép csendben, akit ráadásul szintén a hivatásának, vagyis a táncnak köszönhet. A titokzatos Enikőről annyit lehet tudni, hogy ő kereste fel Suti Andrist, segítsen neki felkészülni egy versenyre, legyen a párja. A közös próbák több szempontból is eredményesek voltak.

Hihetetlen öröm és büszkeség. Dubajban is sikerült megmutatni a Magyar virtust. 5 tánc és 5 aranyérem. Fantasztikus rendezés volt, csoda élményekkel gazdagodtunk…

– írta büszkén versenyük után akkor a profi táncos.

Suti András és új szerelme a távkapcsolat után összeköltöztek Fotó: Instagram/enciss

Később pedig az is kiderült, hogy a próbateremben a szerelem is szárba szökkent köztük, ami azóta ki is virágzott, és azóta is ontja a virágokat. Főleg, mivel sok-sok hónapnyi távkapcsolat után – mivel Enikő alapvetően Dubajban élt – végre összeköltöztek, amit Andris Insta sztoriban árult el.