Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„De dög vagy anyukám” – Stana Alexandra a koripályát is felforrósítja

Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 16:59
műjégpályadögös
Stana Alexandra mindenhol, mindenhogy gyönyörű.

A Dancing with the Stars egyik legnépszerűbb táncosa, Stana Alexandra folyton bebizonyítja, hogy ő az ország egyik legszebb nője. Rajongói teljesen odavannak a figyelemfelkeltő gyönyörűségéért, folyton dicsérik őt a kommentszekcióban – most sem volt ez másképp, nagy sikert aratott a legújabb posztja is.

Stana Alexandra
Stana Alexandra
Fotó: Instagram

Stana Alexandra nem szexi stúdióképekkel, vagy bikinis villantással rabolta el a követői szívét, neki az is elég volt most, hogy bundakabátban kiment a műjégpályára – ez is bizonyítja, hogy a szépsége páratlan, egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni mellette, és ezt az alábbi hozzászólások is bizonyítják:

De dög vagy anyukám🤤🤤

 

Gyönyörű vaaaagy😍😍❤️

 

💗😍💗😍💗😍💗😍💗😍💗

 

Stex istenien nézel ki.

Itt lehet megtekinteni Stana Alexandra posztját:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu