„De dög vagy anyukám” – Stana Alexandra a koripályát is felforrósítja

A Dancing with the Stars egyik legnépszerűbb táncosa, Stana Alexandra folyton bebizonyítja, hogy ő az ország egyik legszebb nője. Rajongói teljesen odavannak a figyelemfelkeltő gyönyörűségéért, folyton dicsérik őt a kommentszekcióban – most sem volt ez másképp, nagy sikert aratott a legújabb posztja is.

Stana Alexandra

Fotó: Instagram

Stana Alexandra nem szexi stúdióképekkel, vagy bikinis villantással rabolta el a követői szívét, neki az is elég volt most, hogy bundakabátban kiment a műjégpályára – ez is bizonyítja, hogy a szépsége páratlan, egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni mellette, és ezt az alábbi hozzászólások is bizonyítják:

De dög vagy anyukám🤤🤤 Gyönyörű vaaaagy😍😍❤️ 💗😍💗😍💗😍💗😍💗😍💗 Stex istenien nézel ki.

Itt lehet megtekinteni Stana Alexandra posztját: