„Köszönöm, hogy megszültél és életet adtál” – Gyászol a népszerű mulatós legenda, szívszaggató sorokkal búcsúzott szeretett édesanyjától

Sláger Tibó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 13:00
Szomorú hírekkel szolgált a karácsonyi ünnepek végén a népszerű mulatós zenész. Sláger Tibó gyertyát és rózsát ábrázoló képet osztott meg, és szép sorokkal búcsúzott.
Kiss Tibor, vagy ahogy a közönsége ismeri: Sláger Tibó csupaszív ember, akinek a családja az első. A nagy rajongótáborral büszkélkedő énekes közösségi oldalain nagyon aktív, ahol gyakran osztja meg népszerű dalait, és néha a magánéletébe is betekintést enged. Ezúttal azonban szívszorító hírekkel érkezett.

Sláger Tibó elvesztette az édesanyját.
Sláger Tibó gyászhírt osztott meg a rajongóival (Fotó: KICSES FOTO)

Sláger Tibó szomorú képpel közölte a rossz hírt

Néhány nappal karácsony után, december 28-án Sláger Tibó megváltoztatta az őt ábrázoló profilképét, egy égő mécses és fehér rózsa szerepel az új fotón. A gyászt kifejező képhez megható sorokat is mellékelt: szeretett édesanyjától búcsúzott.

Köszönöm, hogy megszültél és életet adtál, ha szükségem volt rád, mindig mellettem voltál! Nem búcsúzunk, csak elengedünk, Szeretetünk elkísér utadon, Szívünkben élsz tovább, drága Édesanyám

– írta a közösségi oldalán.

Sláger Tibó dalait imádja a közönség, folyton gyártja az új nótákat (Fotó: Sláger Tibó)

Unokái vigasztalják Sláger Tibót

Sláger Tibó karácsonyi ünneplésére alighanem rányomta a bélyegét a tragikus gyászhír, de a szeretteire támaszkodhat. Nemrég bővült is a család…

„Már két unokával büszkélkedhetek! Emília kétéves, Vencel pedig féléves múlt. Ami a fiamnak, Gábornak öröm, az nekem is öröm: ha ő boldog, az boldoggá tesz engem is. Nem kérdés, hogy a kisunokáim közelében engem kenyérre lehet kenni” – mesélte egy magazinnak nemrég Sláger Tibó unokáiról. „Szeptember elején ünnepeltük a fiam és menyem harmadik házassági évfordulóját. Hogy szalad az idő! Mintha csak tegnap lett volna a gyönyörű esküvőjük! – emlékezett vissza a mulatós sztár. Sláger Tibó agyvérzései után újra jól érzi magát, fiatalos lendülettel gyártja – nevéhez hűen – az új slágereket. A többszörös Arany-, Platina- és Dupla Platina-lemezes szerző-előadó, akinek legalább háromszáz szerzeménye, és több mint tíz lemeze született több évtizedes pályafutása alatt jövőre sem vesz visszább a tempóból.

 

