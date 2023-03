Sláger Tibó nagypapa lett: "Türelmetlenül számoltuk vissza a napokat"

Bár nem indult jól Sláger Tibó 2022-es éve, a második félévben már csupa örömteli dolog történt vele és családjával. Tavaly szeptemberben megnősült egy szem fia. A lagziról örömmel mesélt a Borsnak, azonban a másik nagy boldogságát, hogy nagypapa lesz – a fiatalok kérésére – idáig magában tartotta. Most, hogy minden a legnagyobb rendben zajlott, nem titkolja tovább: megszületett az első unokája.

Szavakba nem lehet foglalni, mennyire boldogok vagyunk a feleségemmel. Amióta megtudtuk, hogy úton van a fiamék gyermeke, egyre inkább vártuk a napot, hogy megszülessen

– kezdte a Borsnak az énekes-dalszerző.

– Tegnap hajnalban érkezett meg, kissé türelmetlenül számoltuk vissza a napokat. Felhőtlen az örömünk, és természetesen túl vagyunk az első találkozáson is, igaz, egyelőre csak a szemünkkel vehettük szemügyre – mesélte. – Gyönyörű nevet választottak a fiamék, Emília lett a kisunokám. Csodálatos baba, már most büszkék vagyunk rá. Reméljük, hogy mielőbb hazamehetnek, és személyesen is megismerkedhetünk vele – mondta a boldog nagypapa.

Tavaly szeptemberben házasodtak össze a fiatalok Fotó: Hober Szabolcs

Sláger Tibó: Fiatalnak érzem magam!

Tibó és felesége, Mónika nem csak fiukhoz állnak közel, menyükkel, Nórival is egészen a kezdetektől magtalálták a közös hangot. Amikor tavaly februárban harmadik alkalommal kapott agyvérzést az énekes, feleségén kívül a fiatalok voltak a legnagyobb támaszai.

Emlékszem, azokban a nehéz időszakokban, amikor beteg lettem, a menyem önzetlenül segített Gábor fiammal.

– Jólesett nekem, biztos vagyok benne, hogy nagymértékben segítette a gyógyulásomat. Szerencsés dolog, ahogy két fiatal így egymásra talált, valódi szerelemmel és tiszta érzelmekkel. Mi mást is mondhat, vagy mi mást is tehet ilyenkor egy jó szülő, minthogy támogatja őket, hiszen az ő boldogságuk a mi boldogságunk, az örömük a mi örömünk is – nyilatkozta a dalszerző, aki már egy ideje készült a nagypapa szerepre.

– Előadó vagyok, sok fiatal vesz körül, mindenki tegez. Fiatalnak érzem magam, bár tisztában vagyok a családi státusszal is. A dolgok egészséges és természetes folyamata, hogy az örömapából nagyszülő lesz – fűzte hozzá Tibó.