Megnősült Sláger Tibó egyszem fia - exkluzív fotók a nagy napról

Emlékszem, azokban a nehéz időszakokban, amikor év elején beteg lettem, és önzetlenül segített Gábor fiammal közösen. Jól esett nekem, biztos vagyok benne, hogy nagymértékben segítette a gyógyulásomat. Szerencsés dolog, ahogy két fiatal így egymásra talál, valódi szerelemmel és tiszta érzelmekkel. Mi mást is mondhat, vagy mi mást is tehet ilyenkor egy jó szülő, minthogy támogatja ezt a frigyet. Az ő boldogságuk a mi boldogságunk, az örömük a mi örömünk is