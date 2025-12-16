Sebestyén Balázs durva kijelentést tett: nem engedi be a vegánokat a DJ Oti bulira

A Balázsék mai adásában szóba került az a történet, hogy az egyik budapesti karácsonyi vásár vendéglátó egysége, ahol malacokat sütöttek, annyira felbőszített egy vegán csoportot, hogy tiltakozni kezdtek, és arra kérték a vezetőséget, hogy a gyerekek épsége miatt kordonokkal kerítsék el a bódét. Ugyanis szerintük rossz hatással van a kicsik mentális állapotára, ha egészben sülő malacokat látnak. Sebestyén Balázs természetesen nem ért velük egyet, olyannyira, hogy be sem engedné őket a következő DJ Oti koncertre.
A Balázsék műsorvezetői ma ismét egy igen kényes témába tenyereltek, aminek kapcsán Sebestyén Balázs elkezdte szidni a tiltakozó vegán csoportot.
Megőrültek! Vallási szeparatisták lettek a vegánok, és elkordonozzák a malacsütést. Természetesen mindenki le is fekszik nekik, és tövig nyal, nem is értem
– kezdte Balázs magából kikelve.
„Tulajdonképpen olyan, mintha valami fundamentalisták lennének. Ez már nem egy táplálkozási forma, hanem vallás, ahol lassan levetetik a kereszteket a templomokról. Megszállták az étterem oldalát és lehúzták az értékeléseiket, mert ők mertek egy karácsonyi vásárban egy kis malacot sütni. Tényleg elment a vegánoknak az esze, nem mindenkinek, de megőrültek” – szította tovább a tüzet.
Ennek kapcsán a rádiós azzal is viccelődött, hogy a hasonló elveket vallók jobb, ha el sem mennek a következő koncertjére, mert nem fogják beengedni őket.
„Vesszenek az elvetemült vegánok! Pokolra velük” – lovalta bele magát egyre jobban Balázs.
Most mondom, hogy aki elvetemült vegán, az adja vissza az Oti jegyét. Szűrni fogunk vegánságra a bejáratnál, és ha kiderül, hogy vegán vagy nem jöhetsz be a bulira. Egyébként az egy jó ötlet, amit írt valaki, hogy belépésnél lehetne kirakni egy kolbász karikát, és ha nem eszed meg, nem engedünk be. Az Oti buliról a vegánokat kitiltjuk
– tette még hozzá nevetve, ami valószínűleg jó néhány rajongójának rosszul eshetett.
