Sebestyén Balázs durva kijelentést tett: nem engedi be a vegánokat a DJ Oti bulira

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 18:35
A Rádió 1 műsorvezetője a kutyások és a vallásosok után, most a vegánoknak szólt be, nem is akárhogy. Sebestyén Balázst egy vegán csoport tiltakozása annyira feldühítette, hogy már csaknem szektásoknak minősítette őket.
A Balázsék mai adásában szóba került az a történet, hogy az egyik budapesti karácsonyi vásár vendéglátó egysége, ahol malacokat sütöttek, annyira felbőszített egy vegán csoportot, hogy tiltakozni kezdtek, és arra kérték a vezetőséget, hogy a gyerekek épsége miatt kordonokkal kerítsék el a bódét. Ugyanis szerintük rossz hatással van a kicsik mentális állapotára, ha egészben sülő malacokat látnak. Sebestyén Balázs természetesen nem ért velük egyet, olyannyira, hogy be sem engedné őket a következő DJ Oti koncertre.

20220902_RTL_25_evfordilo_sajtaj_MG_MW 00102_ Sebestyén Balázs
Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri beszóltak a vegánoknak, a Balázsék névadója még a bulijára sem engedné be őket (Fotó: Markovics Gábor / Ripost)

A Balázsék műsorvezetői ma ismét egy igen kényes témába tenyereltek, aminek kapcsán Sebestyén Balázs elkezdte szidni a tiltakozó vegán csoportot.

Megőrültek! Vallási szeparatisták lettek a vegánok, és elkordonozzák a malacsütést. Természetesen mindenki le is fekszik nekik, és tövig nyal, nem is értem

– kezdte Balázs magából kikelve.

„Tulajdonképpen olyan, mintha valami fundamentalisták lennének. Ez már nem egy táplálkozási forma, hanem vallás, ahol lassan levetetik a kereszteket a templomokról. Megszállták az étterem oldalát és lehúzták az értékeléseiket, mert ők mertek egy karácsonyi vásárban egy kis malacot sütni. Tényleg elment a vegánoknak az esze, nem mindenkinek, de megőrültek” – szította tovább a tüzet.

Sebestyén Balázs ennyit változott az évek alatt BORS
Sebestyén Balázs koncertjére nem mehetnek be vegánok? A rádiós szerint vissza kellene adniuk a DJ Oti jegyeket (Fotó: archív / hot! magazin)

Sebestyén Balázs DJ Otis bulijára be sem léphetnek a vegánok?

Ennek kapcsán a rádiós azzal is viccelődött, hogy a hasonló elveket vallók jobb, ha el sem mennek a következő koncertjére, mert nem fogják beengedni őket.

„Vesszenek az elvetemült vegánok! Pokolra velük” – lovalta bele magát egyre jobban Balázs.

Most mondom, hogy aki elvetemült vegán, az adja vissza az Oti jegyét. Szűrni fogunk vegánságra a bejáratnál, és ha kiderül, hogy vegán vagy nem jöhetsz be a bulira. Egyébként az egy jó ötlet, amit írt valaki, hogy belépésnél lehetne kirakni egy kolbász karikát, és ha nem eszed meg, nem engedünk be. Az Oti buliról a vegánokat kitiltjuk

– tette még hozzá nevetve, ami valószínűleg jó néhány rajongójának rosszul eshetett.

 

