Meztelen fotó szivárgott ki a Balázsék műsorvezetőjéről: „Az volt az első ilyen kép, amit csináltam”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 05:30
A Rádió1 reggeli műsorának női műsorvezetőjének Facebook oldalán jelent meg a furcsa fotó, amit a fiúk sem értettek. A Balázsék csapata végül egy emberként segített az eltávolításban, de csak miután jót nevettek az eseten.
A Balázsék adásában újabb megosztó téma került elő, ugyanis a középpontban a kiszivárgott szexvideók és meztelen fotók álltak. Míg Sebestyén Balázs tagadta, hogy vele valaha is történt volna hasonló, sőt hogy egyáltalán készített volna intim fotót magáról, addig Julinál bizony előfordult, hogy egy-egy pikáns képpel örvendeztetett meg valakit. Sőt, utóbbi esetében még az internetre is felkerült egy ilyen jellegű felvétel. A műsorvezető azt is elárulta, hogy hogyan került ilyen kínos helyzetbe.

A Balázsék névadója, Sebestyén Balázs jót röhögött kollégáján.
Úgy tűnik, Sebestyén Balázs felesége nyugodt lehet, a Balázsék névadója nem híve a házi szexvideóknak, mert fél, hogy kiszivárognak (Fotó: Archív)

A Balázsék műsorvezetői Paris Hilton szexvideója kapcsán beszélgettek a különböző intim fotók veszélyeiről, amikkel bizony bárki visszaélhet, még az is, akiben a legjobban bízunk. Úgy tűnik, hogy Sebestyén Balázs fiatalon is nagyon tudatos volt ebben, és soha senkinek nem küldött kompromittáló képeket, de azt persze nem tudhatjuk, hogy Sebestyén Viki telefonjában nem lelnénk egy-egy kínos felvételre. Ezzel szemben a Balázsék Julija sokkal bátrabb, ugyanis saját bevallása szerint többször próbálta már így felcsigázni a párját, de sajnos ez nem mindig sült el jól. A műsorvezető ugyanis egyszer véletlenül épp maga tett közzé egy meztelen fotót.

„Emlékszem arra, amikor véletlenül kiposztoltál magadról egy meztelen képet, és idegesen hívtál, vagy írtál, hogy hogy kell levenni” – elevenítette fel nevetve a történetet Balázs.

Igen, véletlenül a történetembe kiraktam. Egyébként az volt az első ilyen fotó, amit csináltam, és az a baj, hogy a Samsungnál könnyű kitenni úgy, hogy rossz helyre nyomsz. Utána szerencsére sikerült leszedni, de akkor a hátam közepén csorgott a víz

 – emlékezett vissza a kínos sztorira maga Juli is.

Sebestyén Balázs Juli meztelen fotójáról sztorizott, pedig a műsorvezető inkább elfelejtené az esetet (Fotó: Instagram)

A Balázsék műsorvezetőjének fotója azóta is megvan

Persze az internet nem felejt, ahogy Balázsék sem, ugyanis a srácok elárulták, mielőtt Juli segítségére siettek volna, egyikőjük lementette a képet, és megosztotta a saját csoportjukban, hogy biztosan megmaradjon az utókornak.

„Laci volt annyira aranyos, hogy kifotózta a képet, mielőtt segített leszedni. Azon sírtam. Juli pánikszerűen beírta a csoportba, hogy hogy kell ezt levenni, úristen, segítsetek. De megtalálta a megfelelő embert, mert Laci még a biztonság kedvéért csinált egy screenshotot, majd berakta a közösbe. Igazi gyökér, imádom” – mesélte nevetve a műsor névadója.

 

