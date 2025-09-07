Sebestyén Balázs óriási bejelentést tett: "Meg kellett várnom, még egy kicsit leülepednek a dolgok..."

Sebestyén Balázs már rég nem csupán rádiós műsorvezető: DJ Oti néven igazi retróhőssé vált. Az elmúlt hetekben dupla Budapest Park és egy siófoki Plázs-buli után mindenki erről beszél. Három este, több tízezer ember, és egy olyan hangulat, amit még sokáig emlegetni fognak. A Balázsék műsorvezetője most jutott el odáig lélekben, hogy megossza a gondolatait a történésekről.

Sebestyén Balázs Dj Oti-ként telt házas bulikat tudhat a háta mögött (Fotó: Markovics Gábor)

Sebestyén Balázs Instagramon mondott köszönetet

Balázs a koncertek után így fogalmazott Instagramon: „Azt hiszem, meg kellett várnom, még egy kicsit leülepednek a dolgok. Fantasztikus volt ez a három este, dupla Budapest Park és egy Plázs Siófok! Fantasztikus volt ott lenni veletek, megélni ezeket az energiákat, megidézni újra a 90-es éveket és átélni ezt a három csodálatos estét. Ez az utazás most ott tart, ahova soha nem gondoltam volna, hogy eljut…”

Fél perc alatt mentek el a jegyek

A DJ Oti-jelenség poénként indult, amikor Vadon Jani viccből kitalálta a nevet, de mára egy országos produkció lett belőle. A Parkban a jegyek fél perc alatt elfogytak, a színpadon pedig minden volt: transzparens LED-falak, 3D-effektek, táncosok, sztárvendégek, Scooter-slágerek, tűzijáték. Balázs elárulta, hogy a háttérben mintegy 150 ember dolgozott azon, hogy minden részlet a helyére kerüljön.

Jövőre folytatódik Dj Oti története

És nem csak a buli volt hatalmas: a közönség a kommentekben sem fukarkodott: „Ezt nem felejtjük el egy ideig örök szülinapi emlék marad!” – írta az egyik rajongó, míg más már a jövőt tervezi: „Alig várom az infókat a jövő évről, mert végre elég nagy lesz a legkisebb, hogy neki induljunk”– fogalmazott egy anyuka.

Balázs pedig nem győzött hálálkodni: „Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy ott voltatok, hogy táncoltatok, hogy mosolyogtatok… És köszönöm annak a fantasztikus stábnak, annak a mintegy 150 embernek, akik tudásuk legjavát adták és elképesztő munkát végeztek, megint! Nagyon hálás vagyok mindenkinek, egy öröm és egy hatalmas csoda veletek együtt dolgozni!”

Sebestyén Balázs azaz Dj Oti sikertörténete jövőre folytatódik (Fotó: mw archív)

2026-ban is láthatjuk Dj Otit

Balázs a jövővel kapcsolatban még nem bocsátkozott konkrétumokba, de a következőt azért megjegyezte zárásul: „Ne hagyjátok, hogy a hétköznapok elnyomják bennetek azokat az energiákat, amiket ott megéltetek… Találkozunk 2026-ban. Puszi gyerekek és köszönöm” – árulta el.