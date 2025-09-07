Sebestyén Balázs óriási bejelentést tett: "Meg kellett várnom, még egy kicsit leülepednek a dolgok..."

Sebestyén Balázs már rég nem csupán rádiós műsorvezető: DJ Oti néven igazi retróhőssé vált. Az elmúlt hetekben dupla Budapest Park és egy siófoki Plázs-buli után mindenki erről beszél. Három este, több tízezer ember, és egy olyan hangulat, amit még sokáig emlegetni fognak. A Balázsék műsorvezetője most jutott el odáig lélekben, hogy megossza a gondolatait a történésekről.
Balázs a koncertek után így fogalmazott Instagramon: „Azt hiszem, meg kellett várnom, még egy kicsit leülepednek a dolgok. Fantasztikus volt ez a három este, dupla Budapest Park és egy Plázs Siófok! Fantasztikus volt ott lenni veletek, megélni ezeket az energiákat, megidézni újra a 90-es éveket és átélni ezt a három csodálatos estét. Ez az utazás most ott tart, ahova soha nem gondoltam volna, hogy eljut…”
A DJ Oti-jelenség poénként indult, amikor Vadon Jani viccből kitalálta a nevet, de mára egy országos produkció lett belőle. A Parkban a jegyek fél perc alatt elfogytak, a színpadon pedig minden volt: transzparens LED-falak, 3D-effektek, táncosok, sztárvendégek, Scooter-slágerek, tűzijáték. Balázs elárulta, hogy a háttérben mintegy 150 ember dolgozott azon, hogy minden részlet a helyére kerüljön.
És nem csak a buli volt hatalmas: a közönség a kommentekben sem fukarkodott: „Ezt nem felejtjük el egy ideig örök szülinapi emlék marad!” – írta az egyik rajongó, míg más már a jövőt tervezi: „Alig várom az infókat a jövő évről, mert végre elég nagy lesz a legkisebb, hogy neki induljunk”– fogalmazott egy anyuka.
Balázs pedig nem győzött hálálkodni: „Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy ott voltatok, hogy táncoltatok, hogy mosolyogtatok… És köszönöm annak a fantasztikus stábnak, annak a mintegy 150 embernek, akik tudásuk legjavát adták és elképesztő munkát végeztek, megint! Nagyon hálás vagyok mindenkinek, egy öröm és egy hatalmas csoda veletek együtt dolgozni!”
Balázs a jövővel kapcsolatban még nem bocsátkozott konkrétumokba, de a következőt azért megjegyezte zárásul: „Ne hagyjátok, hogy a hétköznapok elnyomják bennetek azokat az energiákat, amiket ott megéltetek… Találkozunk 2026-ban. Puszi gyerekek és köszönöm” – árulta el.
Azt, hogy hol tér vissza, még titok, de egy biztos: a DJ Oti-láz nem csitul, és úgy tűnik, 2026-ban még nagyobbat fog szólni, mint idén.
