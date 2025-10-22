Súlyos bírságot kapott Sebestyén Balázs műsora, megszületett a döntés

Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter rádiós műsora, a Balázsék súlyos bírságot kapott, ugyanis olyan kijelentések hangzottak el a május 6-ai adásban, amik sértik az emberi méltóságot – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (NMHH).

Sebestyén Balázs / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A Balázsék című műsor május 6-ai adásában a beszédhibával élőkőn gúnyolódtak, a Médiatanács pedig megállapította, hogy "a műsorszám azt az üzenetet közvetítette, hogy az egészségi állapotuknál fogva egyébként is kiszolgáltatottabb helyzetben lévőket nem illeti meg a minden emberre nézve egyenlő méltóság joga, ezért a médiaszolgáltató megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést".

A testület a jogsértés miatt a Radio Plus Kft.-t 1 millió 700 ezer forint bírsággal sújtotta és a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 125 ezer forint bírságot rótt ki.

