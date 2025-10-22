BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Súlyos bírságot kapott Sebestyén Balázs műsora, megszületett a döntés

balázsék
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 15:26
Sebestyén BalázsNMHH
Emberi méltóságot sértő kijelentések hangzottak el a Balázsék című műsorban.

Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter rádiós műsora, a Balázsék súlyos bírságot kapott, ugyanis olyan kijelentések hangzottak el a május 6-ai adásban, amik sértik az emberi méltóságotközölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (NMHH).

sebestyen balazs-10-BS
Sebestyén Balázs / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A Balázsék című műsor május 6-ai adásában a beszédhibával élőkőn gúnyolódtak, a Médiatanács pedig megállapította, hogy "a műsorszám azt az üzenetet közvetítette, hogy az egészségi állapotuknál fogva egyébként is kiszolgáltatottabb helyzetben lévőket nem illeti meg a minden emberre nézve egyenlő méltóság joga, ezért a médiaszolgáltató megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést".

A testület a jogsértés miatt a Radio Plus Kft.-t 1 millió 700 ezer forint bírsággal sújtotta és a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 125 ezer forint bírságot rótt ki.

– közölték.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu