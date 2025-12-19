Schobert Norbert nem kertelt a Tisza adócsomagjáról: "Nőni fog a fekete gazdaság"

Schobert Norbert ismét megszólalt egy olyan ügyben, amely most rengeteg magyar embert foglalkoztat. A nemrég kiszivárgott Tisza-adócsomag ugyanis komoly megszorításokat tartalmaz: új adónemek bevezetését, brutális áfaemelést, a jelenlegi családtámogatások megvágását, valamint az egykulcsos SZJA megszüntetését is felveti. A tervezet szerint az adó nem 15 százalékos lenne, hanem háromsávos rendszerré alakulna, ahol a magasabb kulcsok elérnék a 22 és a 33 százalékot is.

Schobert Norbert nem ért egyet az adóemelési tervekkel (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A fitneszguru azonban nem politikai oldalról közelítette meg a kérdést. Norbi egy videót töltött fel a közösségi oldalára, amelyben kifejezetten hangsúlyozta: nem pártokat, nem politikusokat minősít, nem gúnyolódik és nem támad senkit. Egyszerűen vállalkozóként és magánemberként mondta el, mit gondol az SZJA tervezett átalakításáról, és milyen következményeket lát maga előtt.

Schobert Norbert a Tisza-adóról: Nem értek egyet az adóemeléssel

Ahogy fogalmazott, számára fontos volt, hogy mindenkihez szóljon, függetlenül attól, ki melyik oldalon áll, és hogy kizárólag a számok és a józan ész mentén beszéljen. Véleményét részletesen is kifejtette, konkrét példákkal alátámasztva:

„Szeretnék pár szót szólni teljesen politikamentesen. Azért politikamentesen, mert én mindenkinek a Norbija vagyok. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali, hiszen az elmúlt 30 évben mindenkit lefogyasztok. Jelen pillanatban az szja egykulcsos, 15%. Az van az új tervben, hogy két új szja sáv jönne be: volna egy 22%, és volna egy 33%-os. Ha valakinek a bére 416 ezer Ft bruttó, akkor tulajdonképpen huszonkettőre felmegy az szja-ja. Annyiból pont éhen lehet dögleni, hiszen az egy 320 ezer forintos nettó bér. És volna egy másik sáv, a 33 %-os szja. Ez még durvább sztori: aki bruttó 1 millió 250 ezer forintot keres, az 33%-ot fizetne. Ez mit fog okozni? Nőni fog a fekete gazdaság, mindenki zsebbe fog fizetni, tehát minden második ember NAV ügynök lesz, az biztos” – fogalmazott Schobert Norbert.

Én nem értek egyet – politikamentesen – a 22 és a 33%-os szja emeléssel. Mondok egy példát: egy vállalkozó villanyszerelő, akinek van egy cége, van három-négy alkalmazottja, és keres havonta mondjuk 3 millió forintot, 15%-kal ő akkor is tízszer többet adózik, mint az, aki 300 ezret keres. Értitek? Tehát egy ember ugyanazzal az adókulccsal tíz ember helyett adózik.

„És egy utolsó gondolat: jelen pillanatban a háromgyerekes anyák szja-mentesek. Ez óriási dolog, mert a nőket motiválja a munkára. Januártól a kettőgyerekes anyák is szja-mentesek lesznek. Nagyon fontos az adócsökkentés politikája, nem a brutális emelés. Ez a véleményem politikamentesen, mint vállalkozó.”