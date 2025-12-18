Nyom nélkül tűnt el Schóbert Lara párja: vége a szerelemnek?

Schóbert Lara szakítása után viszonylag gyorsan továbblépett, ami akkor igen nagy port is kavart, hiszen mindössze egy-két héttel a bejelentés után már új szerelmével jelent meg. De eddig úgy látszott, az idő az újdonsült párt igazolja, hiszen június óta sorra érkeztek a szerelmes fotók Schóbert Lara Instagram-oldalán. Most azonban a szemfüles rajongók felfedezték, hogy valami megváltozott. Lehet, hogy már felszállt a rózsaszín köd?

Schóbert Lara pasija eltűnt a képből? A fitneszedző letörölte a közös fotókat (Fotó: Trenka Attila)

Schóbert Lara párja nyár eleje óta nem más, mint a Slim Store nevű telefontartozékokkal foglalkozó cég tulajdonosa, Csereklei Dávid. A milliomos üzletember 12 évvel idősebb Schobert Norbi lányánál, de ez őket cseppet sem zavarta, a fotók alapján hatalmas volt a boldogság, és Dávid a tenyerén hordozza kedvesét. Ám most mintha vége szakadt volna az idillnek, ugyanis a hatalmas rózsacsokroknak, romantikus vacsoráknak és szerelmes pillantásoknak már nyoma sincs Lara közösségi oldalán. A pár közös fotói egyik napról a másikra szőrén-szálán eltűntek, ami a sztárvilágban általában nem jelent jót. Ráadásul már nem is követik egymást, amiből a rajongók azonnal azt szűrték le, hogy talán véget érhetett a romantikus filmbe illő szerelem.

A rajongók szerint Schóbert Lara szakított milliomos szerelmével (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Schóbert Lara magánélete mindig középpontba kerül

Ez persze még nem vehetjük készpénznek, ugyanis a fiatal fitneszedző már többször is beszélt arról, hogy mennyire nehéz neki, hogy a párkapcsolatait mindig több százezren figyelik. Ennek ellenére Lara mindig megosztja a boldogságát, ami érthető, hiszen a legtöbben szeretnék világgá kürtölni az örömüket, még ha celebként ez olykor kellemetlen következményekkel is jár. Így akár még az is elképzelhető, hogy a továbbra is együtt vannak, és Lara tudatosan szabadult meg a fotóktól, mert úgy érzi jobb, ha mostantól nem oszt meg ilyen sok részletet a magánéletéről. Ezt igazolhatja az is, hogy néhány napja egy videóban mutatta meg, hogy mennyi mindet megváltoztatott számára az idei év.

2025 elejéhez képest év végén egy teljesen más ember távozik az évből

– írta Schóbert Lara TikTok-oldalán.