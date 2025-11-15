"Akkor nagyon sokat ittam" – Schóbert Lara bevallotta, legsötétebb pillanataiban anyja rángatta ki őt szórakozóhelyekről

Nem újdonság, hogy Rubint Réka és lánya, Schóbert Lara kapcsolata nem mindig volt tökéletes. Ezt sokszor emlegetik, és gyakran mesélnek történeteket Lara kamaszkoráról. Most is egy ilyenről esett szó, az anya-lánya páros pedig kitálalt a nehéz időszakról.

Schóbert Lara megnyílt nehéz időszakáról

Fotó: Szabolcs László

Réka és Lara a Levent Klubja műsorban beszélt arról az időszakról, amikor a tinédzser hanyagolta tanulmányait, és helyette inkább szórakozni járt.

Lara hálás édesanyja nevelésének, és úgy tartja, azért lett belőle "normális lány," mert szülei szigorúan nevelték. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindig hallgatott rájuk:

Az azért egy kicsit kellemetlen volt, hogy ha ki mertem kapcsolni az értesítéseket a telefonomon, akkor anya fél órán belül ott volt a szórakozóhely előtt, és a biztonsági őrökkel rángatott ki onnan.

Schóbert Lara elmondta, hogy még mindig problémás

A 22 éves lány azt is beismerte, hogy még most is nagyon makacs, és egyáltalán nem szereti, ha valaki megmondja neki, mit csináljon. Ez nem mindig előnyös viselkedés:

Nem szeretem, hogyha megmondják, mit csináljak. Addig megyek, amíg pofán nem cse*z a lengőajtó. Hát ugye a hülye a saját kárán tanul… Ezt nagyon sokszor megtapasztaltam.

Sajnos amikor elvesztette nagymamáját, a dolgok csak rosszabbra fordultak, és ekkor már Réka sem tudott igazán segíteni rajta, mert nem igazán tudták feldolgozni a történteket:

Bevallom őszintén, akkor nagyon sokat ittam, tompítottam, nem tanultam. Amikor tudtam, a suliból is lógtam. Az egy eléggé züllött időszak volt, nagyon gyenge voltam lelkileg…

Az anya-lánya páros elismeri, hogy valószínűleg nem csak az ő kapcsolatukban vannak rosszabb időszakok és ez teljesen normális dolog. Lara ma már jobban megérti édesanyját, ami kevesebb konfliktust jelent.