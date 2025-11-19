Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Schóbert Lara új barátot szerzett: el sem hiszed, melyik világsztárral partizott együtt

Schóbert Lara
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 19:30 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 10:26
Innasztár
A híres énekesnő koncertezni érkezett, de úgy tűnik, barátokat is szerzett. Schóbert Lara az első, de vajon az utolsó is?
CJA
A szerző cikkei

Inna egy igazán váratlan videóval lepte meg követőit: nemcsak Budapesten szórakozik, hanem még Schóbert Lara is vele tart!

Schobert Lara a nemzetközi sztár, Innával lóg
Schóbert Lara a nemzetközi sztár, Innával lóg Fotó: Ripost

Az énekesnő november 28-án ad majd koncertet a Barba Negrában, de már jó pár napja Magyarországon tartózkodik, ami a rajongóit is meglepte. Előző videójában megmutatta a hihetetlen lakást, ahol az itt töltött idő alatt lakni fog, ám sokan furcsálták, miért érkezett ide közel tíz nappal a fellépése előtt.

Schóbert Lara váratlan helyen tűnt fel

Bár az ok továbbra sem teljesen tiszta, az biztos, hogy váratlan fordulatot vettek az események, amikor legújabb videójában feltűnt Schóbert Lara is. A páros Inna lakásáról jelentkezett be egy TikTok-videóban, ahol bokszruhában mulatnak.

Magyarország népe, itt vagyok a barátommal, Larával, és ez minden idők legkülönlegesebb outfit checkje!

- mondta a videóban a híres énekesnő.

Nem tudni, a Yalla és az Up énekesnője hogyan ismerkedett meg Rubint Réka és Schobert Norbi lányával, de az biztos, hogy a párost nem utoljára láttuk együtt.

@inna 🥊 Showtime in Budapest. @Lara Schobert made me do it. #INNA ♬ Calient - VIBE

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu