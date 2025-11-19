Schóbert Lara új barátot szerzett: el sem hiszed, melyik világsztárral partizott együtt

Inna egy igazán váratlan videóval lepte meg követőit: nemcsak Budapesten szórakozik, hanem még Schóbert Lara is vele tart!
Az énekesnő november 28-án ad majd koncertet a Barba Negrában, de már jó pár napja Magyarországon tartózkodik, ami a rajongóit is meglepte. Előző videójában megmutatta a hihetetlen lakást, ahol az itt töltött idő alatt lakni fog, ám sokan furcsálták, miért érkezett ide közel tíz nappal a fellépése előtt.
Bár az ok továbbra sem teljesen tiszta, az biztos, hogy váratlan fordulatot vettek az események, amikor legújabb videójában feltűnt Schóbert Lara is. A páros Inna lakásáról jelentkezett be egy TikTok-videóban, ahol bokszruhában mulatnak.
Magyarország népe, itt vagyok a barátommal, Larával, és ez minden idők legkülönlegesebb outfit checkje!
- mondta a videóban a híres énekesnő.
Nem tudni, a Yalla és az Up énekesnője hogyan ismerkedett meg Rubint Réka és Schobert Norbi lányával, de az biztos, hogy a párost nem utoljára láttuk együtt.
