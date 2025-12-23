Rippel Feri karácsonya: hússal és zsírral tölti a bejglit

Rippel Ferenc nem titkolt célja, hogy száz évig éljen, a lehető legegészségesebben. A Rippel fivérek elképesztő fizikummal bírnak, Feri pedig különleges életmóddal tesz az örök fiatalság eléréséért.

Rippel Ferenc különleges diétát folytat, de ez jól összeegyeztethető a karácsonyi menüvel (Fotó: Knap Zoltán)

Rippel Ferenc karácsonykor is jókat eszik

Rippel Feri a ketogén diéta „nagykövete”, melynek lényege az alacsony szénhidrát-, közepes fehérje- és magas zsírtartalmú étrend, amelynek célja a szervezet anyagcseréjének átállítása: a szénhidrátok helyett zsírokból nyer energiát, ezáltal ketózis állapotba kerül, ami hatékony lehet fogyásra is. Rippel Feri valóban harmincévesek fizikai állapotát idéző formában van, s ehhez nem is kell sanyargatnia magát. S hogy mi lesz karácsonykor az ünnepi asztalon?

„Hús meg zsír!” – vágta rá a Borsnak nyilatkozva. „Készítek bejglit is ezekből az összetevőkből. Ezt meg lehet picit tolni naturális vagy szabad szénhidráttal, amit a szervezet még tolerál. És egy kis magyar diót elrágcsálunk, vagy naspolyát, ami az egyetlen igazi téli gyümölcsünk” – tette hozzá Rippel Feri, aki kihangsúlyozta:

A szénhidrátot nem szabad túlzásba vinni, mert felviszi a vércukorszintet, ami fáradtságot, tompaságot eredményezhet

– tette hozzá a doktori címért tanuló Rippel Feri, aki nemrég arról beszélt a Ripost-nak, hogy egy „bio hacking kütyüt”, egy speciális jeladót visel a karján, ami küldi a jelet a telefonjára az aktuális vércukorszintjéről.

Látva az elképesztő fizikumát, felmerül a kérdés, Rippel Ferenc hány éves? Valójában 54 éves, ám nemrég arról beszélt, hogy genetikai és egészségügyi tesztek alapján 34 éves biológiai korban van.