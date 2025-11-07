Tervben van a következő gyerek Rácz Jenőéknél?

Rácz Jenő felesége, Gyuricza Dóra, aki elég aktív a közösségi oldalakon, a minap lesokkolta rajongóit bejelentésével. A sztárpár élete kicsit sem nevezhető unalmasnak, mivel nemrég hivatalosan is világklasszis séf lett a férjből. A házasok közösen nevelik lányukat, aki idén kezdte az óvodát, viszont eddig kevés szó esett egy újabb gyerkőcről.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra nemrég Ausztráliában nyaraltak (Fotó: Archív)

A boldog család mindennél többet ér Gyuricza Dórának, mivel semmiért nem hagyná el szerető férjét és kislányát.

Nagyon szerettem Ausztráliát. Szívesen élnék is kinn, csak nem szeretném otthon hagyni a családom

– válaszolt követője kérdésére a sztárfeleség. Nem csupán erre a témára tért ki Gyuricza Dóra Instagram-oldalán.

Nem mondana nemet egy kistesóra Rácz Jenő felesége

Sosem mondtam ilyet

– írta történetében Dóra, akitől azt kérdezték, hogy: „Miért nem szeretnél egy újabb gyereket?”.

Gyuricza Dóra életében nagy fordulópont érkezett el szeptemberben (Fotó: YouTube / Frizbi TV)

Rácz Jenő gyereke most a legfontosabb a szülőknek

Gyuricza Dóra és Rácz Jenő kislánya most kezdte az óvodát, ami nem volt egyszerű a szülőknek.

Elkezdődött az ovis élet. Nézem Kamit, és arra gondolok mennyi búcsút szalajtottam el. Cseperedik, fejlődik, nekem pedig nem volt alkalmam elbúcsúzni a mellkasomon elalvós verziótól, a maszatos kezű, csetlik-botlik babámtól, attól a picúrtól, aki „csicsolikának” hívta a Csipkerózsikát és a katicabogarat “kacibogálnak”. Sosem tudhattam, melyik az utolsó olyan nap, hogy annyira pici még. Vagyis most már tudom, hogy MA. Repül az idő, nem is sejtettem milyen szívszorítóan sebesen, és már kislányom van, nem babám. Napról napra egyre büszkébb és hálásabb vagyok, miközben el sem hiszem, hogy hova tűntek a totyogós napok

– írta korábban közösségi oldalán a sztárfeleség.

A karrierjükben sem unatkoznak Rácz Jenőék

A sztárséf a múlt hónapban nem csupán hivatalos világklasszis séffé vált, hanem egy felkapott együttműködésben is részt vett.

Korábban már dolgoztam a McDonalds-szal, több éttermet is megnyitottunk közösen, de most teljesen új szintre emeltük az együttműködést. Évekig tartott, míg minden részletet kidolgoztunk, és a termékfejlesztés során arra törekedtünk, hogy a szendvics egyszerre legyen ismerős és meglepő

– mesélte korábban lapunknak Rácz Jenő. A család bővülése tehát várat még magára, de nem lehet tudni mikor érkezik a nagy bejelentés.