Keményen beszólt Fenyő Iván Gáspár Lacinak!

Fenyő Iván, aki nemrég elvonulásra utazott követőivel és rajongóival együtt, aktívan tért vissza a mindennapi életbe. A színész nem akárkibe kötött bele a közösségi oldalán. Megosztott ugyanis egy videót, amiben Gáspár Lacit lopással vádolták. Fenyő Iván pedig furán jellemezte a híres, magyar dalt, amire követői is felkapták a fejüket.

Fenyő Iván filmjei mellett komolyan foglalkozik a spiritualitással (Fotó: Szabolcs László)

A videóban Gáspár Laci: Hagyd meg nekem a dalt című dalát emeli ki a TikTok tartalomgyártó. Egy összehasonlítás alatt derül ki, hogy egy külföldi együttes ugyanabban az évben hasonló zenei aláfestéssel készített egy slágert. Fenyő Iván pedig reagált a videóban látottakra.

Fenyő Iván Gáspár Laci dalára reagált

Hm... pedig még olyan boldogan mutogattam embereknek, hogy alig van igazi magyar popsláger (szerintem), de például ez a magyar popszám mennyire jól van zeneileg megírva

– fogalmazott ironikusan közösségi oldalán a színész. Szóval Fenyő Iván nem csupán Gáspár Lacihoz szólt ebben a posztban, hanem szinte az egész magyar popszakmához.

Fenyő Iván ezzel a mondattal tette közzé a videót (Fotó: Instagram)

Fenyő Iván ismét elvonult

Nemrég a Ripost arról értesült, hogy a színész újra elmenekül kicsit a világ elől és rajongóit is szívesen vinné. Egy ideje Fenyő Iván nagy érdeklődést mutat a spiritualitás világa felé, ami megváltoztatta a hozzáállását a mindennapokhoz. Elmondása szerint ez a gondolkodásmód rendkívül divatos lett a mai világban.

A spiritualitásban ugyanígy.. tele divattal.. tele divatos utakkal? Divatos formákkal.. Tele trendekkel.. Ki autentikus és igazi? és azt ki látja meg? Nagy kérdések.. szóval.. PONT épp ő is hangtálazni akar? PONT ő is épp rájött, hogy coach akar lenni? Mert ő annyira segíteni akar? PONT ő is épp kakaó? Mindig is vonzotta a kakaó.. PONT ő is épp meditációt tart? PONT épp ő is önmegvalósítani akar? PONT ő is épp théta? PONT ő is épp jógát akar oktatni? Mindig is ez volt az útja? és most rádöbbent? PONT? ez amúgyis eszébe jutott volna? Amúgyis épp ez előjött volna belőle?... vagy csak divat.. vagy csak trend.. vagy épp ugyanennyire érthető útkeresés. stb. - EZ sem baj.. Semmi sem az.. Csak tudod, az alap duma: hogy legalább LÁSD, ha így van..

– írta közösségi oldalán Fenyő Iván.