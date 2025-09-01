Szinte rá sem lehet ismerni: új külsőt villantott Puskás-Dallos Bogi - Fotók

Úgy tűnik a sikeres podcast után sem pihen Dallos Bogi, aki már most belengetett izgalmas, új projekteket, de előtt még megmutatta új külsőjét.
Nagyon sok izgi projekt vár rám, úgyhogy friss hajjal indítom a szeptembert!
- írta Instagram-posztjában.
A énekesnő már megszokott szőke tincsei egy kisebb frissítést kaptak, ami szinte teljesen új külsőt varázsolt neki. Emellett azonban az izgalmas projektek közeledése is említésre méltó, ugyanis ki tudja mire készül Bogi a nagy sikernek örvendő Lelkizünk? podcast után, ami már egy második évadot is kapott.
Mutatjuk a fotókat az énekesnő új frizurájáról:
