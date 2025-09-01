Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Szinte rá sem lehet ismerni: új külsőt villantott Puskás-Dallos Bogi - Fotók

Dallos Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 14:20
énekesnőkülsőkinézetprojekt
Nagy változáson esett át az énekesnő, és izgalmas projektekkel is készül.

Úgy tűnik a sikeres podcast után sem pihen Dallos Bogi, aki már most belengetett izgalmas, új projekteket, de előtt még megmutatta új külsőjét.

Új frizurával és izgalmas projektekkel érkezik Dallos Bogi.
Új frizurával és izgalmas projektekkel érkezik Dallos Bogi. Fotó: Hatlaczki Balazs / Bors

Nagyon sok izgi projekt vár rám, úgyhogy friss hajjal indítom a szeptembert!

- írta Instagram-posztjában.

A énekesnő már megszokott szőke tincsei egy kisebb frissítést kaptak, ami szinte teljesen új külsőt varázsolt neki. Emellett azonban az izgalmas projektek közeledése is említésre méltó, ugyanis ki tudja mire készül Bogi a nagy sikernek örvendő Lelkizünk? podcast után, ami már egy második évadot is kapott.

Mutatjuk a fotókat az énekesnő új frizurájáról:

 

