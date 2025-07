25 milliós buli: PSG Ogli elképesztő luxusszülinapot csapott Dubajban

PSG Ogli 7 Papp Olivérként látta meg a napvilágot 2000-ben, így most június közepén ünnepelte 25. születésnapját, és ennek kapcsán kijelenthetjük: a dubaji kiruccanása minden volt, csak szerény nem. A közösségi médiában rendre felbukkanó fiatal influenszer és sportoló ezúttal is kitett magáért, pontosabban 25 millió forintot tett ki az asztalra haverjaival, csak a bulikra.

PSG Ogli számára nem volt kérdés, a jacht elengedhetetlen kelléke lesz a bulinak

(Fotó: Papp Olivér)

PSG Ogli luxusünneplése: 25 év, 25 millió

Az FIVE Palm Jumeirah ötcsillagos szállodában szállt meg néhány közeli barátjával, és már az első napon elszállt a költségvetés: 8 millió forint ment el egy este alatt, amiből csak az italokra több mint 3,5 millió forint jutott.

A csajokat ott szedtem végül fel, minden nap más volt. Meguntam a magyar csajokat, ott jobbak vannak.

– mesélte a Borsnak. Bár tavaly még castingot hirdetett azért, hogy kiválassza, hogy milyen csajok mehetnek vele bulizni, most úgy döntött, ha már külföldi lányokért rajong, akkor ott ismerkedik: „Nem viszek a vízbe halat” - ahogy ő fogalmazott.

És valóban, a bulikra kihegyezett utazás nem szűkölködött a körítésben: Lamborghinit béreltek, amivel természetesen „egy kicsit” csapatták is Dubaj utcáin. A jacht sem maradhatott ki, négy órára kibérelték a luxushajót, mindössze 2 millió forintért – természetesen a nők itt is csatlakoztak, a jakuzziban töltött idő sem volt éppen eseménytelen.

A közösségi média felületek kommentszekciójában felmerült, hogy PSG Ogli barátnője lehetett az egyik lány, ám ő gyorsan tisztázta: „Minden lányt ott ismertem meg” – vagyis nincs hivatalos kapcsolat, csak spontán ismerkedés volt.

Az elképesztő alkohol-fogyasztásra külön is kitér a Dancing with the Stars egykori versenyzője:

Minden nap vettünk három vodkát, egy 1,75-ös volt 420.000 forint, és amikor látták, hogy mit iszunk, rögtön odajöttek a lányok.

Hatfős társasággal bulizott, szinte minden napra jutott valami esemény, és ahogy ő fogalmazott: „Nem sokat pihentünk, nem is aludtunk”.

A költekezésből a csapat minden tagja kivette a részét (Fotó: Papp Olivér)

Súlyzózás, poháremelésre váltva

Már az indulás sem volt sima: a gépre alig akarták őket felengedni, annyira „ünnepi hangulatban” volt a társaság. De végül mindenki felkerült, és a 25 millió forintos dubaji ünneplés bekerült a hazai influenszervilág legemlékezetesebb sztorijai közé.