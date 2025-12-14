Palotás Petra: A férjem büszke rám

Palotás Petra őszintén vallott az életéről a hot! magazinnak.
hot!: A Trefort-gimnázium már akkor is elit iskola volt, amikor te jártál oda. Könnyű út vezetett onnan az egyetemre?
Palotás Petra: Ötödik általánostól nyolc évig jártam a Trefortba. Érettségi után felvettek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre. Szociológiával kezdtem, elvégeztem három évet, végül germanisztika és kommunikáció szakon diplomáztam.
hot!: Már akkor tévéztél, amikor egyetemre jártál?
Palotás Petra: Tulajdonképpen annak köszönhetem a tévés pályámat, hogy jelentkeztem műsorvezetőnek. Pop-rock fesztivált rendeztek, aminek a döntője az Erkel Színházban volt. Nagyon izgalmas volt az élő közvetítés, amit nem azonnal, de vágás nélkül adtak le. Ott figyeltek fel rám, innen kerültem a Top TV-hez. Ekkor indult Balázsy Panna, Rákay Philip, Szulák Andrea, Csiszár Jenő is. Dolgoztam a Bagoly TV-nél, a TV 3-nál, aztán következett az RTL Klub, a Bravo TV. Az Ötletházat, a MeneTrendet nagyon szerettem, bejártuk az egész országot.
hot!: Miért hagytad abba a televíziózást és a rádiózást?
Palotás Petra: Elmentem szülni. Németországban akartam világra hozni a kislányomat. Voltaképpen csak másfél évre terveztem a távollétet – már tizenhét éve ott élek.
hot!: Hogy ismerted meg a férjedet?
Palotás Petra: Az interneten. Jól tudtam németül, elkezdtünk írni egymásnak. Nem a férjhez menés járt az eszemben. Nem ismert engem, fogalma sem volt róla, ki vagyok. Három hét után kérte, hogy küldjek magamról fényképet. Elküldtem egy címlapot, Nánási Pál fotózta. Visszaírt, hogy igen, nagyon csinos a színésznő, aki rajta van, de magamról küldjek valamit. Amikor válaszolt, azt írta: szerencsésnek tartja magát, hogy ez ugyanaz a lány, csak smink és műszempilla nélkül. Meglátogattam Hamburgban, egymásba habarodtunk; tudtuk, hogy ez egy mély dolog. Egy darabig ment az ingázás, aztán összeházasodtunk, megszületett Bora.
„Boldogan éltek, míg...” Nem ilyen romantikusan folytatódott a mese. Mi történt?
Palotás Petra: Tíz éve megbetegedtem. Kezelések, ellenőrzések, felborult a szervezetem egyensúlya, meghíztam. Fiatal anyaként nehezen viseltem mindezt. Fellépett nálam az inzulinrezisztencia. Küzdök vele. De nem szívesen ülnék be egy televíziós stúdióba beszélgetni, még akkor sem, ha a könyveimről kérdeznének, azokat népszerűsíteném. Már nem vagyok az az 58 kilós lány, akinek valaha ismertek.
hot!: Mikor döntöttél úgy, hogy könyveket fogsz írni?
Palotás Petra: Bora születése után. Először kis novellákat, aztán ma is vállalható lektűröket. Amikor beteg lettem, egy időre felhagytam az írással. Majd újrakezdtem. A képernyő után előjött a magába bújó lényem: amikor írok, az egy magányos dolog. Ha viszont megjelenik a könyv, következnek a bemutatók, a közönségtalálkozók. Eleinte sokan arra voltak kíváncsiak, hogy „Na, az egykori tévés kiscsaj írogat. Vajon mit?” Nehezített pálya volt. Amint viszont elkezdték olvasni a regényeket, a régi korokban játszódókat, a múlt századiakat, már sorban álltak a Könyvhéten aláírásért: az írónőt látták bennem. Azon kevés írók egyike vagyok Magyarországon, akik a könyveikből élnek.
hot!: A férjed követi a pályádat? Mivel foglalkozik?
Palotás Petra: Teljesen természetes számára, hogy támogat. A miénk olyan vegyes házasság, ahol nincs ebből probléma. Mirko nem teszi szóvá, hogy mennyit jövök a könyveim miatt Magyarországra – ő is nagyon szeret itt lenni. Értékeli, amit csinálok, büszke rám, elviseli, hogy csak négy-öt napra tudunk elutazni nyaralni, akkor is az utolsó simításokat végzem a legújabb köteten. És ő teszi szóvá, hogy most már picit lassítsunk a munkával – elsősorban miattam: látja, hogy fáradt vagyok. Egészen más területen dolgozik, informatikával foglalkozik.
hot!: Bora olvassa a könyveidet? Mi érdekli elsősorban?
Palotás Petra:
Jól beszél magyarul, és olvasni is szokott ezen a nyelven. A közeli vagy távoli múltban játszódó történeteimben új szavakat fedez fel. Kétnyelvű, és ez nagy szerencse: a német és a magyar annyira különböző, hogy ez megkönnyíti más nyelvek tanulását is. Nagyon jó képességei vannak, de még nem tudja, hogy mi akar lenni: hol filmrendező, hol matematikatanár, mint az édesanyám, aki főiskolán tanított. Tizenhét éves, eddig elkerült minket a nagy lázadások kora. Szép lány, kék szemű, sötétszőke hajú, mint az édesapja.
hot!: A napokban jelent meg a New York Café, Budapest. A világ legszebb kávéházában játszódik a történet. Ez most a kedvenc műved?
Palotás Petra: Szeretem a Dacszövetséget: a négy kötetben megelevenedik Hamburg múltja. Miközben írtam, többet megtudtam a városról, mint amióta ott élek. A Kékestető nagy siker, most jön az ötödik kiadás. Akik olvasták, utána megvették az előző könyveimet is. És készülök arra, hogy folytassam a pesti kávéház múltjáról szólót, amikor Hungária lett a neve az ötvenes-hatvanas években.
hot!: Nem gondoltál még arra, hogy megírd a saját történetedet?
Palotás Petra: Nem szeretnék túlságosan elmerülni benne. Amúgy is ott vagyok a regényeimben: barátok, szerelmek, sérelmek, gondok, örömök – minden bennük van. Ez pont elég így. De persze még változhat a véleményem…
