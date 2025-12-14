Palotás Petra: A férjem büszke rám

Palotás Petra őszintén vallott az életéről a hot! magazinnak.

Palotás Petra könyvei óriási sikert aratnak - Fotó: archív / hot! magazin

hot!: A Trefort-gimnázium már akkor is elit iskola volt, amikor te jártál oda. Könnyű út vezetett onnan az egyetemre?

Palotás Petra: Ötödik általánostól nyolc évig jártam a Trefortba. Érettségi után felvettek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre. Szociológiával kezdtem, elvégeztem három évet, végül germanisztika és kommunikáció szakon diplomáztam.

hot!: Már akkor tévéztél, amikor egyetemre jártál?

Palotás Petra: Tulajdonképpen annak köszönhetem a tévés pályámat, hogy jelentkeztem műsorvezetőnek. Pop-rock fesztivált rendeztek, aminek a döntője az Erkel Színházban volt. Nagyon izgalmas volt az élő közvetítés, amit nem azonnal, de vágás nélkül adtak le. Ott figyeltek fel rám, innen kerültem a Top TV-hez. Ekkor indult Balázsy Panna, Rá­kay Phi­lip, Szulák Andrea, Csiszár Jenő is. Dolgoztam a Bagoly TV-nél, a TV 3-nál, aztán következett az RTL Klub, a Bravo TV. Az Ötletházat, a MeneTrendet nagyon szerettem, bejártuk az egész országot.

hot!: Miért hagytad abba a televíziózást és a rádiózást?

Palotás Petra: Elmentem szülni. Németországban akartam világra hozni a kislányomat. Voltaképpen csak másfél évre terveztem a távollétet – már tizenhét éve ott élek.

hot!: Hogy ismerted meg a férjedet?

Palotás Petra: Az interneten. Jól tudtam németül, elkezdtünk írni egymásnak. Nem a férjhez menés járt az eszemben. Nem ismert engem, fogalma sem volt róla, ki vagyok. Három hét után kérte, hogy küldjek magamról fényképet. Elküldtem egy címlapot, Nánási Pál fotózta. Visszaírt, hogy igen, nagyon csinos a színésznő, aki rajta van, de magamról küldjek valamit. Amikor válaszolt, azt írta: szerencsésnek tartja magát, hogy ez ugyanaz a lány, csak smink és műszempilla nélkül. Meglátogattam Hamburgban, egymásba habarodtunk; tudtuk, hogy ez egy mély dolog. Egy darabig ment az ingázás, aztán összeházasodtunk, megszületett Bora.

Petra és Mirko esküvője gyönyörű volt - Fotó: archív / hot! magazin

Palotás Petra betegséggel küzdött

„Boldogan éltek, míg...” Nem ilyen romantikusan folytatódott a mese. Mi történt?

Palotás Petra: Tíz éve megbetegedtem. Kezelések, ellenőrzések, felborult a szervezetem egyensúlya, meghíztam. Fiatal anyaként nehezen viseltem mindezt. Fellépett nálam az inzulinrezisztencia. Küzdök vele. De nem szívesen ülnék be egy televíziós stúdióba beszélgetni, még akkor sem, ha a könyveimről kérdeznének, azokat népszerűsíteném. Már nem vagyok az az 58 kilós lány, akinek valaha ismertek.