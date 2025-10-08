Rémálom éjszaka: felsírtak a szirénák, pincébe menekítette lányát a magyar műsorvezetőnő

Horrorfilmbe illő éjszakája volt Palotás Petra írónőnek, akit még a 2000-es évek elején ismert meg az ország friss diplomás, fiatal műsorvezetőként. A most 50 éves, egykori képernyős jó ideje Hamburgban él, 2006-ban ismerte meg német származású férjével, Mirkóval, akit 2008-ban egy Bora nevű kislánnyal ajándékozott meg.

Palotás Petra könyvei sikert sikerre halmoznak (Fotó: Archív)

A műsorvezető idén ünnepelte az 50. születésnapját, és a képernyőzés helyett egy ideje az írásban teljesedik ki, sorra jelennek meg a könyvei. Ám olyasmiről, ami október 5-én éjjel történt vele Hamburgban, egyetlen rémregényben sem olvasott. Palotás Petra arra riadt fel, hogy váratlanul felsírnak körülötte a szirénák, mintha csak légiriadó lett volna a német nagyvárosban. Az egykori műsorvezető az első rémület után betelefonált a helyi rendőrségre, kiderült, nem ő volt az első, aki remegő kézzel tárcsázta a hatóság telefonszámát. Ám hiába, érdemi információval nem tudtak szolgálni neki.

"A rendőrörsön én már a sokadik telefonáló voltam, de a fiatalember sem tudott bővebb információt adni. Annyit mondott, ha komoly baj lenne, akkor hosszabban szólt volna" – számolt be Petra a Facebookon.

Nyugalom helyett azonban még több idegeskedés várt a Németországban élő családanyára. A sziréna bántóan éles hangja ugyanis ismét megsértette az éjszaka csendjét. Petrának ezért nem volt más választása, leküldte a lányát és a kutyáját a pincébe, ahol a férje épp dolgozott a vészhelyzet idején.

Palotás Petra sokkot kapott, rémálmok gyötörték a drámai éjszaka után

Végül kiderült, technikai hiba okozta a nagy riadalmat, ám ekkor a helyi netes csoportokban természetesen már sokan a legrosszabbra gondoltak. Bár Petra fellélegezhetett, az eset után még sokáig rémálmok gyötörték. Mint posztjából kiderül, az első szirénaszó után felhívta a rendőrséget, ahol azonban ekkor még nem tudtak neki sok mindent mondani. Ekkor azonban újra felsírtak a szirénák.

"Ebben a pillanatban újra megszólaltak. Kutyát, gyereket leparancsoltam a pincébe, Mirko amúgy is ott dolgozott. Közben netes csoportokban elég nagy ijedelem. Tíz perc múlva jöttek a hírek, hogy technikai hiba miatt nem csak az Elba menti szakasznál szólt az árvízvédelmi riasztás. Aztán újra a megerősítés, hogy nem légiriadó volt. De még így is rémálmaim voltak" – írta Palotás Petra a Facebookon.

A Bors megkereste az írónőt, aki bővebben nem szeretett volna nyilatkozni a témáról, ám azt megengedte, hogy felhasználjuk a bejegyzését.

Palotás Petra író lett, de nem egészen így tervezte az életét

Tizenhat évvel ezelőtt szinte egyik pillanatról a másikra tűnt el a képernyőről. Palotás Petra cserfes műsorvezetőből komoly írónő lett, aki soha nem úgy képzelte, hogy Hamburgban telepedik majd le, de német férje és a kislánya születése mindent felülírt.