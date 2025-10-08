Rémálom éjszaka: felsírtak a szirénák, pincébe menekítette lányát a magyar műsorvezetőnő

Horrorfilmbe illő éjszakája volt Palotás Petra írónőnek, akit még a 2000-es évek elején ismert meg az ország friss diplomás, fiatal műsorvezetőként. A most 50 éves, egykori képernyős jó ideje Hamburgban él, 2006-ban ismerte meg német származású férjével, Mirkóval, akit 2008-ban egy Bora nevű kislánnyal ajándékozott meg.
A műsorvezető idén ünnepelte az 50. születésnapját, és a képernyőzés helyett egy ideje az írásban teljesedik ki, sorra jelennek meg a könyvei. Ám olyasmiről, ami október 5-én éjjel történt vele Hamburgban, egyetlen rémregényben sem olvasott. Palotás Petra arra riadt fel, hogy váratlanul felsírnak körülötte a szirénák, mintha csak légiriadó lett volna a német nagyvárosban. Az egykori műsorvezető az első rémület után betelefonált a helyi rendőrségre, kiderült, nem ő volt az első, aki remegő kézzel tárcsázta a hatóság telefonszámát. Ám hiába, érdemi információval nem tudtak szolgálni neki.
"A rendőrörsön én már a sokadik telefonáló voltam, de a fiatalember sem tudott bővebb információt adni. Annyit mondott, ha komoly baj lenne, akkor hosszabban szólt volna" – számolt be Petra a Facebookon.
Nyugalom helyett azonban még több idegeskedés várt a Németországban élő családanyára. A sziréna bántóan éles hangja ugyanis ismét megsértette az éjszaka csendjét. Petrának ezért nem volt más választása, leküldte a lányát és a kutyáját a pincébe, ahol a férje épp dolgozott a vészhelyzet idején.
Végül kiderült, technikai hiba okozta a nagy riadalmat, ám ekkor a helyi netes csoportokban természetesen már sokan a legrosszabbra gondoltak. Bár Petra fellélegezhetett, az eset után még sokáig rémálmok gyötörték. Mint posztjából kiderül, az első szirénaszó után felhívta a rendőrséget, ahol azonban ekkor még nem tudtak neki sok mindent mondani. Ekkor azonban újra felsírtak a szirénák.
"Ebben a pillanatban újra megszólaltak. Kutyát, gyereket leparancsoltam a pincébe, Mirko amúgy is ott dolgozott. Közben netes csoportokban elég nagy ijedelem. Tíz perc múlva jöttek a hírek, hogy technikai hiba miatt nem csak az Elba menti szakasznál szólt az árvízvédelmi riasztás. Aztán újra a megerősítés, hogy nem légiriadó volt. De még így is rémálmaim voltak" – írta Palotás Petra a Facebookon.
A Bors megkereste az írónőt, aki bővebben nem szeretett volna nyilatkozni a témáról, ám azt megengedte, hogy felhasználjuk a bejegyzését.
Tizenhat évvel ezelőtt szinte egyik pillanatról a másikra tűnt el a képernyőről. Palotás Petra cserfes műsorvezetőből komoly írónő lett, aki soha nem úgy képzelte, hogy Hamburgban telepedik majd le, de német férje és a kislánya születése mindent felülírt.
"Bora már 16 éves, önálló tinédzser, nagyon szoros a kapcsolatunk" – kezdte Petra idén márciusban a hot! magazinnak. "Bár sosem élt Magyarországon, gyönyörűen beszéli a nyelvet, mert természetes volt, hogy én magyarul beszélek hozzá, az apukája pedig németül".
A lány a nagymamájával, Petra anyukájával is szoros kapcsolatban van, már egyedül is jött hozzá Magyarországra. Ám az anyai nagypapáját soha nem ismerhette.
"Ez egy nagyon fájó pont. Édesapám két héttel Bora születése előtt hunyt el. Így bármilyen boldog is voltam a kislányom érkezése miatt, soha nem lesz felhőtlen annak az évnek az emléke" – mondta csendesen az édesanya.
