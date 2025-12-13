Orosz Barbara: „Pusztítóan rosszul szakítok”

Bátor, szélsőséges személyiség, aki a mai napig képes úgy viselkedni, mint egy tizenéves csitri. Orosz Barbara mindemellett lenyűgöző egyéniség, aki a férfi intellektusát és érzékenységét tartja igazán vonzónak.

Orosz Barbara: „Egy nem működő kapcsolatban engem nem lehet megtartani”

Pár éve boldog házasságban él, amit egykor el sem tudott volna képzelni. Orosz Barbara férje Flor mellett egyszerre boldog és szabad. Úgy is fogalmazhatnánk: Orosz Barbara házassága éppen olyan, milyenről mindig is álmodott.

„Amivel le lehet venni a lábamról, az az intelligencia. Ha valakinek olyan a karizmája, amiben bele tudok habarodni, ugyanakkor vicces, és kiemelkedően szenzitív érzelmileg. Ez mára egy nagyon fontos faktor lett az életemben. Tulajdonképpen ez mind kell ahhoz, hogy egyáltalán felfigyeljek valakire, közel engedjem, és ha mindez megtörtént, még mindig kérdés, hogy meg tud-e majd tartani. Mert világéletemben olyan voltam, hogyha valamit megjavíthatatlannak éreztem, vagy egy ponton túl nem érdekeltek igazán a másik gondolatai, azonnal léptem. Utálok vergődni, egy nem működő kapcsolatban engem nem lehet megtartani. Soha nem lehetett!”

Flor diplomata, ezért megbeszélték Barbival, hogy ettől többet nem mutatnak a férfi arcából (Fotó: Orosz Barbara archív - Instagram)

„A vonzalom sosem véletlen két ember között”

Barbara a házasságában azt kapta, amire mindig is vágyott: egyszerre lehet szabad, mégis olyan férfihez tartozik, aki mellett kölcsönösen biztonságot adnak egymásnak és képesek egymásért rajongani. De vajon ha megtörne a varázs, most is világgá szaladna?

„Azt gondolom, hogy igen... Bár ehhez jóval több kell mint a varázs megtörése, ennél sokkal küzdőbbek vagyunk mindketten. Ha két ember nem tudja egymást boldoggá tenni, ha nincs dolguk egymással, akkor lépni kell. Kiemelném, hogy pusztítóan rosszul szakítok.

Nem akarok megbántani senkit, főleg nem olyan embereket, akik közel kerültek hozzám, de eddig mégis mindig megtörtént.

Bár a volt párjaim a szakítást követően sem mentek túl messzire, így jó kapcsolatot ápolok azokkal, akik egykor az életem szereplői voltak. Ezt fontosnak tartom.

Szerintem minden kapcsolat formál minket, ezért nem mindegy, hogy kiket engedünk be az életünkbe.

Ha két ember között szövetség alakul ki, az minden felett áll. Akkor nem számít az sem, hogy a múltban ki, milyen sebet ejtett a másikon, mert bármikor megfoghatjuk egymás kezét, amikor szükség van rá. És szerintem ez gyönyörű dolog az életben. A vonzalom sosem véletlen két ember között. Azt jelzi, dolgunk van egymással. De hogy szerelem, barátság, vagy erős szövetség lesz belőle, azt az idő mutatja meg.”