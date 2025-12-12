Mindenki őt bámulta: Ördög Nóra kirittyentette magát, bámulatosan nézett ki

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 15:36
Ördög Nóra különleges ruhakölteményben tündökölt.

A TV2 sztárja, Ördög Nóra szinte folyamatosan képernyőn van és különböző sikerműsorokban szerepel. Nemcsak műsorvezetőként, hanem zsűritagként is láthattuk már őt – egy igazi profi, aki nem csupán a kedves, szórakoztató személyiségével, hanem a figyelemfelkeltő szépségével is folyamatosan elvarázsolja a közönséget.

Ördög Nóra / Fotó: Gáll Regina / Bors

Ha már Ördög Nóra szépségéről van szó: a híresség most is kitett magáért, ugyanis megosztott a közösségi oldalán pár fotót, amiken olyan szinten kirittyentette magát, hogy a rajongói alig találják a szavakat – a műsorvezető talán még sosem volt ennyire csinos, minden bizonnyal mindenki őt nézte az eseményen.

December vitán felül a rendezvények hónapja. (is)

– írta Ördög Nóra a poszthoz, amit még Lékai-Kiss Ramóna is kedvelt Instagramon.

Itt lehet megtekinteni a szóban forgó képeket:

