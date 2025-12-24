Kis Grófo leleplezte a karácsonyát: „20-an leszünk, nálunk ez a nagyon szűk család”

Nagyon szereti az adventi időszakot a sztárapuka és családja. Még akkor is, ha ilyenkor Kozák László, vagy ahogy mindenki ismeri, Kis Grófo egyik fellépésről a másikra jár. Az énekes nem is titkolja, kicsit szét van csúszva, alig várja, hogy szenteste körül ülje együtt a család a karácsonyfát.
December 3-án volt immár öt éve, hogy koronavírus-fertőzésben elhunyt a népszerű énekes édesapja, a roma zenei világ koronázatlan királya, idősebb Grófo Kozák László. Kis Grófo és családja ezen a napon mindig emléknapot tart, minden apukájáról, az emlékezésről szól. Az azt követő időszak viszont már a munkáé.
„Ez az időszak nagyon pörgős, hála az Úrnak!” – mondta a Borsnak a népszerű énekes, akit májusban megrúgott egy ló.
Ilyenkor nagyon sok a karácsonyi céges rendezvény, múlt héten péntek, szombat, vasárnap is két-két fellépésem volt. Meg itt a karácsony is, szóval kicsit szét vagyok csúszva, de az év vége mindig ilyen. A családom már megszokta, meg azt is tudják, hogy mindig kárpótolom őket. A hétköznapokon nagyon sokat vagyok velük, sőt, az csak az övék. De ehhez az is kellett, hogy megtanultam nemet mondani, már el tudok engedni dolgokat. 10 évvel ezelőtt ez másképpen volt, a család szinte csak a televízióban látott. Tudtam, hogy ez így nincs rendben, de akkor még mindenre igent mondtam, a hétköznapi fellépésekre is, mindenki örül, hogy tudtam ezen változtatni.
Kis Grófo azt is elárulta, hogy a sok munka után nagyon jó lesz együtt lenni a szeretteivel, rokonokkal.
„Idén hozzánk jön a szűk család, jönnek a tesóim, jön az apósom, 20-an leszünk, nálunk ez a nagyon szűk család. Egyébként a nagy család, ha együtt van, az olyan 80 fő. Jó, hogy ilyen sokan vagyunk, ha nagy a család, annál nagyobb boldogság nincs. Mondanám, hogy odafigyelünk arra, hogy mennyit költünk ilyenkor, de az nem fedné annyira a valóságot. Nem mondanék összeget, hogy mennyit költünk, de maradjunk annyiban, hogy a gyerekek mindent megkapnak, amit a Jézuskától kértek. Arra viszont figyelünk, hogy haszontalan dolgot nem veszünk nekik, csak olyat, amit használnak, amire szükségük van!”
Nincs év fogadalom nélkül nálam, idén is, mint mindig, a fogyókúra. Mindig el is szoktam kezdeni, de hamar feladom sajnos, nagyon nehéz betartani. De hátha 2026-ban másképpen lesz!
- fejezte be nevetve Kis Grófo, aki idén májusban ugyan leadott hét kilót, de gyorsan vissza is szaladtak rá.
