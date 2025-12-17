Viszlát magyarok! Külföldre költözne a Next Top Model Hungary bombázója: világsztár lesz?

A Next Top Model Hungary műsorában megismert Baranyi Panna a Borsnak mesélt jövő évi terveiről, valamit elárulta, hogy rengeteg munka árán egy régi álmát sikerült megvalósítania.

A Next Top Model Hungary versenyzője céltudatosan követi álmait (Fotó: Baranyi Panna)

A Next Top Model Hungary szupermodellje valóra váltotta álmát

A TV2 sztárja nem rég új otthonába költözött, amelyre régóta vágyott. Házi kedvencével egy vadiúj lakásban töltheti az ünnepeket.

Igazából eddig is egyedül éltem a kiskutyámmal, csak átköltöztünk egy nagyobb lakásba. Nagyon régóta ez volt a vágyam és szerencsére ebben az évben nagyon sok modell munkám volt, illetve egy ruhamárkánál dolgozom PR és Brand managerként, úgyhogy nagyon bejött ez az év karrier szempontból, és így végre sikerült elköltöznöm.

Pankának nincs gondja az egyedülléttel, ugyanis négylábú barátja mindenhová elkíséri:

"Sosem érzem magam egyedül, mert velem van a kiskutyám. Mindennap jön velem a munkahelyemre, mert szerencsére kutyabarát az iroda."

A modell sikeres évet tudhat maga mögött, sorra teljesíti a kitűzött céljait (Fotó: Baranyi Panna)

Külföldi karrierre vágyik

A Next Top Model Hungary sztárja egy utolsó fotózással és egy divatbemutatóval zárja az évet, azonban nem sok időt hagy a pihenésre, ugyanis jövő évi tervei egyre közelednek. A fiatal modell külföldön képzeli el karrierjének folytatását, céljai között pedig szerepel egy hazai modellügynökségnél való elhelyezkedés is.

Én most tényleg abszolút magamra és a karrieremre fókuszálok. Szeretnék mindenképpen modellügynökséghez kerülni, hiszen külföldre szeretnék eljutni. Az a célom, hogy idén bejussak a Budapest Fashion Weekre, szóval úgy érzem itt az ideje, hogy egy ügynökségnél folytassam a karrierem. Nekem még mindig a modellkedés az álmom a műsor óta is, és nem szeretném ezt feladni. Szeretnék még többet kihozni magamból.

Panna nagyratörő tervekkel vág neki az újévnek, saját bevallása szerint a szíve mindig is egy külföldi ország felé húzta. Nagy vágya, hogy körbeutazza a világot, amelyben családja és barátai maximálisan támogatják: