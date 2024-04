„Nekem központban kell lennem” – a Next Top Model Hungary sztárja a terveiről vallott

A Next Top Model Hungary versenyzője, Panka elárulta, hogy mit gondol a médiában való szereplésről. A TV2 sztárjának nagy tervei vannak a hirtelen jött hírnévvel és bár ezzel sok negatív kritika is jár, ő ezeket is tudja kezelni.

A Next Top Model Hungary versenyzőjének világa fenekestül felfordult (Fotó: TV2)

Panna elárulta, hogy a verseny óta teljesen megváltozott az élete és nagyon büszke a szereplésére.

− Nagyon sok dolog történt a műsor óta velem, teljesen felfordult az életem. Nagyon sokat tanultam a műsorból, sokat tapasztaltam, menő divattervezőkkel dolgozhattam együtt, olyan jó fotósokkal, akikkel lehet, hogy enélkül soha - mesélte a tapasztalatairól.

A Next Top Model Hungary sztárja úgy érzi, nagy dolgokra hivatott

A modell azt is bevallotta, hogy szerinte nem véletlenül került ide, hiszen neki mindig is nagy tervei voltak és úgy érzi, nagy dolgokra hivatott.

Én tudtam, hogy valami lesz velem, van az az érzés, hogy különleges vagy. Nem akarok nagyon naivnak tűnni vagy valami űrutazónak, nem vagyok álomvilágban. Viszont mindig is azt éreztem, hogy nekem központi szerepem van és lehet, hogy meg tudok változtatni valamit a világban. Lehet, hogy rosszul gondolom, de azt érzem, hogy nekem központban kell lennem és valahogy a tévé vagy a média világában kell elhelyezkednem. De hogy lesz-e valami a jövőben ebből, azt még meglátjuk.

Panka a nehézségek ellenére követi az álmait

A TV2 sztárjának nagy álma volt, hogy szerepelhessen, és úgy érzi jó úton van afelé, hogy ezt elérje, ezért a követőit is arra biztatja, hogy tegyenek azért, amit szeretnének elérni.

− Ha gondolkoztok ilyesmin vagy van bármi, amitől féltek, merjetek belevágni. Én eljöttem ebbe a műsorba szerencsét próbálni, követem az álmaimat és lehet, hogy nyers vagyok, de szerintem semmi baj azzal, hogy követem az álmaim és kicsit nyersebb személyiségem van.

Panka bár tudja, hogy megosztó személyiség a negatív vélemények nem tartják vissza attól, hogy önmaga legyen: