Nagy Ő Virág gyémánt gyűrűt követel Tiv Tivytől

Nagy Ő Virág újabb esélyt adott Tiv Tivynek, de az internet showmane nem tudott élni a lehetőséggel. Újabb botrányos találkozóra invitálta meg a fiatal modellt.

Nagy Ő Virág eljegyzésre számít Tiv Tivytől (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő Virág megalázó helyzetbe került Tiv Tivy miatt

A Nagy Ő sztárja és Deák Tivadar nemrég nagy botrányba keveredett egymással, mikor Tivadar a Lidlbe akarta elvinni randizni a lányt. Virág természetesen felháborodva hagyta faképnél a vloggert, aki habár kapott egy második esélyt, eléggé elbaltázta.

Tiv Tivy most újabb randevúra hívta meg Virágot, aki a Borsnak beszámolt a kellemetlen élményről.

Elvitt egy férfi ruha üzletbe, aminek nem örültem, de spongyát tettem rá. Majd elvárta volna, hogy karácsonyra vegyek neki valami ajándékot. Azzal érvelt, hogy ez valójában egy szívesség felém a részéről, hiszen így nem kell törnöm a fejem az ajándékán. De kérdezem én: mire fel kéne nekem ajándékot vennem?

Virág már megfogalmazott egy erős kritikát Tivadarról: „Tiv Tivy egy igazi büdös bunkó paraszt vagy! Azt is bánom, hogy megismertelek és találkoztam veled” – nyilatkozta korábban.

Nagy Ő Virág beszólt Tiv Tivynek

A Miss Europe of Eurasia királynőjét mélyen megsértette az egykori valóságshow-szereplő viselkedése. Elmondása szerint nem lepődött meg, hisz a férfiak teljesen megváltoztak az elmúlt évek során.

Igazából ezen meg sem lepődök, mert a mai férfiak sajnos ilyenek. Én vegyek nekik ajándékot, és megint csak róluk van szó, én meg semmit ne várjak el, mert fordított világban élünk, mert megfordult a bolygó. A férfiak az új nők, mi legyünk a férfiak, de hát nekem nincs t*köm, én nő vagyok a biológiai világban, kívül-belül.

Az egykori fitnesz modell ennyi negatív tapasztalat után elárulta, hogy most már minimum egy gyémánt gyűrűt vagy egy Mercedest vár Tiv Tivytől.

„Szomorú vagyok, hogy még én adtam le az igényeimből, hogy ő felérjen hozzá. Ezek után vegyen nekem ő egy Mercit. Ugyan csak a teraszra tenném ki, mivel nincs jogsim, de legalább szép lenne. Lenne egy Mercim a teraszon” – mondta Virág, majd hozzátette, hogy egy gyémánt gyűrűvel is megelégszik.