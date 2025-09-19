Nagy Ő Virág kifakadt a férfiakra: „Rosszul esik, amikor egy tányér levest is sajnálnak tőlem...”

Péntek-Gyulai Virág, vagy ahogy többen ismerik, Nagy Ő Virág a rózsás reality műsor egyik legemlékezetesebb versenyzője, aki ismét őszintén beszélt arról, mit vár a férfiaktól, hogyan változott meg az elmúlt időszakban, és mi az, ami igazán bántja. A mindig szókimondó lány most sem finomkodott: egyszerre mutatta meg humoros oldalát és érzékeny lelkét, miközben önkritikusan mesélt a Borsnak életéről, vágyairól és a férfiakkal kapcsolatos tapasztalatairól.

Nagy Ő Virág Dancsó Péterről is vallott lapunknak (Fotó: Facebook)

Nagy Ő Virág élete csendes mederben folydogál

Virág mostanában feltűnően sokat posztolt Dancsó Péterről, így adódott hát a kérdés, milyen viszony fűzi hozzá. A Nagy Ő sztárja nem kertelt: „Dancsó Pétert nagyon kedvelem, mint művészt és tartalomgyártót. Személyesen még nem találkoztam vele, de a Nagy Ő-ről csinált videókat és nagyon jófej volt benne. Azt mondta, én vagyok a legjobb arc…” – árulta el nevetve Nagy Ő Virág. A nyárról viszont már jóval visszafogottabban nyilatkozott:

Nagyon csendes, nyugodt nyár volt. Nem volt semmi polgárpukkasztó. Visszavettem, mert úgy érzem, hogy kiéltem magam. Én már nem vadászok, engem hódítsanak meg a férfiak

– szögezte le.

Ezt várja el egy férfitól

A férfiakkal szemben egyértelműek az elvárásai, melyet lapunkkal is megosztott.

A kor nem fontos, jó legyen a személyisége, szeressen enni-inni, ne legyen smucig… Szeressen etetni. Engem az kiborít, ha valaki spúr

– jegyezte meg Virág viccesen, majd kíméletlen őszinteséggel hozzátette: „Azt hiszik a férfiak, hogy salátás típus vagyok, közben meg nem… Mindent is szeretek. Bárkit kieszek a vagyonából”. Különösen fontos neki az, hogy partnere képes legyen őt szórakoztatni és lelkesíteni: „Nem tudnak jó vicceket mondani, megeszem őket két szóval. Nem minden férfi rossz vagy naplopó, csak sótlanok, akikkel találkozom…” – fogalmazta meg.

Nagy Ő Virág ezúttal is önmagát adta (Fotó: Kovács Dávid)

Így lehet meghódítani

Ami viszont a legfontosabb számára, az a figyelem apró gesztusokban való kimutatása. Számára a szeretetnyelv nem más, mint ha elviszik egy jó étterembe, és partnerétől valódi törődést kap. „Rosszul esik, amikor egy tányér levest is sajnálnak tőlem” – vallotta be Virág.