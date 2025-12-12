Bulizásba fojtja bánatát Miló Viki volt férje? Úgy tűnik, Attila a tánctudásával hódít

A Házasság első látásra 3. évadában Miló Viki és Janicsek Attila is kimondták a „boldogító” igent, de a kapcsolatuk minden volt, csak idilli nem. A pár mindkét tagja a poklok poklát járta meg a kísérlet alatt, így a legtöbben ledöbbentek, amikor kiderült, hogy a férj így is folytatná a világbajnok sportolóval. Miló Viki azonban nemet mondott, így elváltak útjaik, és úgy tűnik, azóta Attila a szinglilét minden percét kiélvezi. Most kiderült, mivel tölti az idejét.

A Házasság első látásra Miló Viki és Attila számára csalódással ért véget, de a férj most már örül, hogy szingli lett (Fotó: Tv2)

Janicsek Attila Miló Vikitől való válása óta igyekszik magára koncentrálni, és megtenni mindent, hogy jól érezze magát a bőrében. A 49 éves exférj elmondása szerint szó sincs arról, hogy otthon szomorkodna, sőt, amikor csak teheti szórakozik.

Sokan kérdeztétek, hogy mi van velem a kísérlet óta. Hát jelentem, én is élem az életemet, és bulizok

– árulta el Janicsek Attila Instagram oldalán.

A Házasság első látásra Attila számára nem hozott szerelmet, lehet, hogy egy buliban fog rálelni? (Fotó: Tv2)

Miló Viki volt párja táncolni tanul

Attila ráadásul még abba is belevágott, hogy vegyen néhány táncórát egy igazi profitól, és meg kell hagyni, ha a tánctéren is így ropja majd, biztos akad majd jelentkező a második feleség címre.

„Eljöttem egy táncoktatásra, hogy ha már ilyen sokat bulizok, akkor legalább tudjak jól mozogni is a táncparketten” – árulta el a Házasság első látásra 2025-ös évadának sztárja.

A férj egyébként a műsor során is próbálkozott hasonló programmal, akkor Vikit vitte el egy érzéki táncórára, de persze az sem sült el jól, ugyanis a feleségben az is előhozta a tinédzserkori szexuális zaklatásból adódó traumáit. Ezek szerint viszont Attilában nem maradt tüske a tánccal kapcsolatban.

Janicsek Attila énekelni is elkezdett

Persze nem ez az első eset, hogy a TV2 sztárja valami szokatlannal rukkol elő, ugyanis korábban arra is volt példa, hogy egy különleges est keretein belül színpadra állt és Horváth Ricsivel együtt énekelt. Ez nem csak a helyszíni közönséget, de a műsor nézőit is ledöbbentette, sokan úgy gondolják, igencsak félreismerték Attilát a Vikivel kialakult konfliktusok miatt.