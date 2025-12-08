Kemény választ adott Miló Viki, így áll most a párkapcsolatokhoz

Miló Viki és Janicsek Attila a Házasság első látásra műsorában mondták ki az igent, ám a kapcsolatuk nem volt mentes a botrányoktól és mint kiderült, már a válásra is sor került.

Miló Viki elvált, most nem akar ismerkedni

Fotó: Tv2

Bár Attila folytatta volna az ismerkedést Vikivel, az ökölvívó erről hallani sem akart. Most az is kiderül, pontosan hányadán állnak.

Miló Viki a válásról nyilatkozott

A sportoló nemrég 24 órán át Instagram-történetében árulta el, hogy hivatalosan még férjnél van-e.

Már elváltam! Sajnos nem vagyok nyitott jelenleg semmilyen kapcsolatra… Nagyon köszönöm a meghívást!

- írta a sportoló, akit randira hívott egy rajongója. Viki egy másik kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy ismét minden nap tart edzéseket!

Már Attila is másképp látja a helyzetet

Attila korábban a lapunknak adott interjújában őszintén mesélt arról, hogy mi zajlott benne.

Én az utolsó vacsorán szembesültem azzal, hogy ő valójában mekkora gúnnyal és lenézéssel volt benne ebben a házasságban. Ő volt Miló Viki világbajnok, én pedig Janicsek Attila, aki nem vagyok világbajnok, sem celeb, de még csak a tévében sem szerepeltem. Ki kellett volna lépnie a világbajnok, közszereplő szerepből, és az egyszerű ember arcát mutatni. Ahogy nézem vissza az adásokat, most látom csak, hogy milyen grimaszokat vágott, miket mondott rólam a hátam mögött. Ha ezt tudom, biztosan nemet mondtam volna.

- fogalmazott.