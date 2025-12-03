„Remélem legalább ilyen jól fogom majd én is csinálni” – Mikes Anna közös fotót osztott meg az édesanyjával, felrobbant az Instagram

Ahogy arról a Bors elsőként számolt, idén szeptemberben újabb szintet lépett Krausz Gábor és Mikes Anna tündérmeséje, miután családjuk és barátaik jelenlétében kimondták a boldogító igent.

A sztárpár esküvőjére az egész ország kíváncsi volt, ami persze nem is csoda, hiszen szerelmük – mondhatni – a szemünk láttára bontakozott ki a Dancing with the Stars táncparkettjén. Gábor és Anna pedig azóta is úsznak a boldogságban, és ahogy az ilyenkor lenni szokott sokan már arról érdeklődnek, hogy mikor bővül a családjuk egy közös kisbabával.

Megvadultak Mikes Anna követői, egyből beindultak a találgatások

A gyönyörű táncos és a sztárséf eddig sem titkolta, hogy szeretnének családot alapítani, azonban semmit sem erőltetnek. Rajongóik azonban már minden kis apróságban a babavárást vélik felfedezni, csakúgy, mint Mikes Anna legutóbbi Instagram-bejegyzésében is.