„Remélem legalább ilyen jól fogom majd én is csinálni” – Mikes Anna közös fotót osztott meg az édesanyjával, felrobbant az Instagram

Ahogy arról a Bors elsőként számolt, idén szeptemberben újabb szintet lépett Krausz Gábor és Mikes Anna tündérmeséje, miután családjuk és barátaik jelenlétében kimondták a boldogító igent.
A sztárpár esküvőjére az egész ország kíváncsi volt, ami persze nem is csoda, hiszen szerelmük – mondhatni – a szemünk láttára bontakozott ki a Dancing with the Stars táncparkettjén. Gábor és Anna pedig azóta is úsznak a boldogságban, és ahogy az ilyenkor lenni szokott sokan már arról érdeklődnek, hogy mikor bővül a családjuk egy közös kisbabával.
A gyönyörű táncos és a sztárséf eddig sem titkolta, hogy szeretnének családot alapítani, azonban semmit sem erőltetnek. Rajongóik azonban már minden kis apróságban a babavárást vélik felfedezni, csakúgy, mint Mikes Anna legutóbbi Instagram-bejegyzésében is.
A táncos ugyanis az édesanyjával osztott meg egy közös fotót, amihez azt írta:
Minden gyermek életében a világ közepe az anyuka. Kevés olyan erős kötelék van, mint anya és gyermeke között. A miénk pedig igazán különleges, szavakkal leírhatatlan. Remélem legalább ilyen jól fogom majd én is csinálni. Itt is szeretlek MAMA!
Ezt látva a kommentszekcióbab pedig szinte azonnal el is szabadultak az indulatok, Anna egyik követője meg is jegyezte:
Mama?? Remélem jól értelmezem.
Míg egy másik rajongója így fogalmazott:
Te Annám csodás jó anya leszel.
