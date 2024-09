Lángol közöttük a szerelem: így öleli és puszilja Krausz Gábor Mikes Annát - fotó

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatáról télen értesülhetett a nagyérdemű, a páros akkor jelentette be, hogy egymásba szerettek, miután elképesztő teljesítményükkel megnyerték a Dancing with the Stars versenyét. A sok közösen eltöltött órák során pedig nemcsak táncosként kovácsolódtak össze, hanem lelkileg is - habár érzelmeiket sokáig nemcsak a nagyvilágnak, maguknak sem vallották be. Végül a nyilvánosságnak is bevallották, ami már látszott rajtuk: fülig szerelmesek.

Fotó: Mate Krisztian

A mai napig ragaszkodnak ahhoz, hogy nem beszélnek túl sokat a magánéletükről, hiszen szeretnék azt megtartani maguknak. Rengeteg élményben volt részük az együtt töltött idő alatt, köztük az Ázsia Expressz kihívásait is együtt élték át. Szeptember 1-jétől már a nézők is láthatják majd, hogy teljesítettek a sztárok, ennek kapcsán pedig Mikes Anna egy közös fotót is megosztott Instagramján Gáborral.

Akkor ma este Ázsisssssaaaa Expresszzzz! Első adás 19:20!

- írta a szerelmes fotó mellé a táncosnő, aki párjával épp ölelkezik a képen, Gábor pedig közben egy forró puszit nyom az arcára.