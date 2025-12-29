Bikiniben forrósítja a hangulatot a síparadicsomban Mihályfi Luca

Mihályfi Luca az ünnepek alatt sem unatkozott, mivel rengeteg munkája volt legújabb dalával. Párja, Hegyes Berci is elkísérte az osztrák síparadicsomba, ahol három napig forgatták a dalhoz a videót. Luca azt is elárulta, hogy eddig sosem járt ilyen helyen, mivel nem szeret síelni, de a klip miatt teljesen megérte kiutazni. Lapunknak bővebben mesélt a forgatás problémáiról.

Mihályfi Luca legújabb dala bearanyozza az ünnepek közötti hangulatot (Fotó: Gáll Regina)

Mihályfi Luca valóra váltotta álmát

Már korábban kész volt a zene, ami egy nyári hangulatú dal, de arra gondoltam, hogy jó ötlet egy téli stílusú klipet forgatni hozzá. Egyik nap csak felkeltem és Bercinek mondtam, hogy megálmodtam a videót. Igazából a stílussal szembe megy, hogy bikiniben vagyok a klipben, de szerencsére sikerült nem lebetegednem

– kezdte lapunknak az énekesnő, aki tehát egy újabb szexi videóklippel érkezik az ünnepek alatt. Az időzítés sem egy hirtelen döntés volt Luca számára, mivel ilyenkor elmondása szerint sokan szeretik feldobni az otthoni hangulatot a zenékkel.

A menedzserem mondta, hogy jó lenne, ha ünnepek közöttre időzíteném a dal premierjét. Én pedig teljesen megbízom benne

– árulta el az énekesnő.

Mihályfi Luca párja is ott volt a forgatáson (Fotó: Archív / Hot magazin)

Mihályfi Luca több akadályba is ütközött

A hegy tetejére nem lehetett olyan könnyen feljutni, így a hegyi mentők vittek fel minket egyesével. Általában nem szoktak ilyet csinálni, de szerencsére nekünk megtették ezt is. Emellett azért egy ilyen helyen az időjárás is áthúzhatja a számításokat, de szerencsére nem volt annyira rossz idő és a srácok is trikóban dolgoztak. Tudtam, hogy ha karácsony előtt lebetegszem, csak magamat okolhatom emiatt, mivel az én ötletem volt az egész

– mondta lapunknak Luca, aki a klip ellenére teljesen egészségesen töltötte a karácsonyt, ami a második volt már Bercivel az összeköltözésük óta.

Mihályfi Luca Hegyes Bercivel már második karácsonyát töltötte

Imádom a pörgést és a karácsony alatt sem sokat pihentem. Végigjártuk a családot a három nap alatt, de a szilvesztert már valószínűleg kettesben töltjük itthon, mivel ránk fér már egy kis közös pihenés

– számolt be terveiről Mihályfi Luca.