Mihályfi Luca és Hegyes Berci: az összeköltözés után még közelebb kerültek egymáshoz

Úgy tartja a mondás, hogy jó társaságban gyorsan telik az idő – ez a fiatalok kapcsolatára tökéletesen igaz. Több mint nyolc hónapja már annak, hogy Mihályfi Luca és Hegyes Berci útjai keresztezték egymást. Azóta rengeteg minden történt velük: közös műsorok, szerelmes pillanatok, utazások és összeköltözés.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kapcsolata villámgyorsan szökkent szárba – Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin

Őszintén a szerelemről – Mihályfi Luca és Hegyes Berci nyolc közös hónap után

„Nem szeretnénk haknizni a szerelmünkkel, ezért nem is számolunk be minden pillanatunkról, azonban vannak, akik igényt tartanak rá, és kérik a közös tartalmakat. Sőt, van, aki azt írta, hogy motiváló minket látnia, hogy nekünk sikerült megtalálni ezt a szerelmet és összhangot, ami elképesztően jólesik” – kezdte Hegyes Berci a hot! magazinnak.

Mihályfi Luca és párja együtt találták meg önmagukat

Rengeteget tanultak egymástól, amióta együtt vannak. Csak pozitív irányban változott mindkettejük élete, amihez nagyban hozzájárult, hogy mindketten olyat tapasztaltak ebben a kapcsolatban, amilyet korábban nem.

„Nagyon tetszik Lucában, hogy huszonegy éves kora ellenére céltudatos, kiáll magáért és másokért is. Sajnos kapunk mi is negatív kommenteket, sokszor a lelkemre veszem, ő pedig abban is nagy segítségem, hogyan tudom azokat kezelni. Szép egységben vagyunk most, és a gyerekkori álmomat élem vele” – mondta Hegyes Berci.

„Én vagyok a tűz a kapcsolatunkban, Berci pedig a víz” – vette át a szót Mihályfi Luca.

Sokkal könnyebben felkapom a vizet az igazságtalanságokon, mint ő. Fontos, hogy megbeszélünk mindent, és nem sértődünk meg.

„A konfliktusokat már az első percben kezeljük, nem hagyjuk elharapódzni. Egyszer napokig „ültem” valamin, és féltem, hogy ha beszélgetést kezdeményezek miatta, akkor visszatámad, de ezt csak az előző tapasztalásaim traumáiból hittem; emlékszem, olyan jólesett, hogy nem így történt, hogy sírva is fakadtam.”

„Sokáig úgy éltem az életemet, hogy mindenkinek meg akartam felelni” – folytatta Mihályfi Luca párja. „Szükségem volt Lucára, hogy visszataláljak önmagamhoz. Járok terapeutához, hogy jól érezzem magam a bőrömben, és jólesik, hogy ő is látja rajtam ezt a javulást és boldogságot.”