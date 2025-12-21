Mihályfi Luca szexi videóval üzent: „Miért maradjak?”

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt hirdetik az énekesnő új dalát, ami december végén érkezik. A klipet egy lenyűgöző síparadicsomban forgatták, ahol Lucáról megannyi profi, szexi kép készült. A Marlboro december 29-én érkezik, a videoklippel együtt.
Miért maradjak babe? Szeme megint ugrál jobbra-balra, a keze újra délre téved ah-ah
– énekli Luca a dalban, aminek premierjét alig várják a rajongók.
Délvidék a táj, részegít a láng, Marlboro a szájban
– folytatódik a refrén.
Az énekesnő egy fekete szűk kezeslábast visel és egy hozzá illő hótaposót, ám ennek ellenére látszik tökéletes alakja, ami másoknak is feltűnt.
Legjobb barack
– írta alá egy kommentelő.
Mihályfi Luca egy másik videót is feltöltött, amin a dal refrénjére táncol. A videó alatti kommentek alapján már most sokáig odáig vannak az új zenéért.
Forró lesz
– kommentelte szerelme, Hegyes Berci a kép alá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.