Mihályfi Luca szexi videóval üzent: „Miért maradjak?”

Mihályfi Luca
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 14:30
új dalHegyes Berciénekesnő
Már most imádják. Mihályfi Luca új dala december 29-én érkezik. A dal refrénjében az énekesnő arról énekel, minek maradjon.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt hirdetik az énekesnő új dalát, ami december végén érkezik. A klipet egy lenyűgöző síparadicsomban forgatták, ahol Lucáról megannyi profi, szexi kép készült. A Marlboro december 29-én érkezik, a videoklippel együtt.

Érkezik Mihályfi Luca új dala - Érdekes dolgokat énekel benne az énekesnő
Fotó: Mediaworks Archív

Mihályfi Luca feltette a nagy kérdést: „Miért maradjak babe?”

Miért maradjak babe? Szeme megint ugrál jobbra-balra, a keze újra délre téved ah-ah

– énekli Luca a dalban, aminek premierjét alig várják a rajongók.

Délvidék a táj, részegít a láng, Marlboro a szájban

– folytatódik a refrén.

Az énekesnő egy fekete szűk kezeslábast visel és egy hozzá illő hótaposót, ám ennek ellenére látszik tökéletes alakja, ami másoknak is feltűnt.

Legjobb barack

– írta alá egy kommentelő.

Mihályfi Luca egy másik videót is feltöltött, amin a dal refrénjére táncol. A videó alatti kommentek alapján már most sokáig odáig vannak az új zenéért.

Forró lesz

– kommentelte szerelme, Hegyes Berci a kép alá.

  • Az már biztos, hogy a szerelmesek mindenben egymás mellett állnak, ezért kevés az esély arra, hogy Luca a sorokat Bercihez intézte volna.
  • Az énekesnő új dalát mindenki tűkön ülve várja.
  • A klip sikeressége pedig már adott, a lájkok és hozzászólások alapján.

 

 

