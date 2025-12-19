Metzker Viki besokallt – Még a fellépéseit is lemondta

Metzker Viki hétről hétre lehengerli rajongóit, nem csak külsejével, hanem szenzációs fellépéseivel is. Idén azonban úgy döntött, nem ad partit szilveszter éjszakáján, ugyanis idejét érezte annak, hogy ő is nyugodtan élvezze az estét.

Metzker Viki lemondta a fellépéseit, idén kihagyja a szilvesztert (Fotó: Máté Krisztián)

Metzker Viki egyedül ünnepelte az újévet

A szőke bombázó Instagram-oldalán jelentette be a szomorú hírt: újév estéjén nem élvezhetik koncertjét a rajongók, mert barátai és családja társaságában szeretne ünnepelni.

Mi a fontos? Élvezni az életet. Azokkal az emberekkel tölteni az időt, akiket szeretünk. Így idén hoztam egy döntést és azt mondtam a szervezőknek, szeretnék a szerelmemmel és a barátaimmal szilveszterezni.

Viki elmondása szerint sokszor érezte magát magányosan az út során, ezért szüksége van egy kis feltöltődésre. A népszerű rapduo énekesének, BSW Gabennek a felesége most rendhagyó módon fogja élvezni a szilveszteri koccintást: „Közel 20 éve minden év végén az autópályán, útban a fellépésemre vagy valamelyik klubban köszöntöttem az új évet… és bármennyire is jól éreztem magam, kicsit magányos volt, hiába állt előttem rengeteg ember. Beülni a kocsiba és több 100 km-t vezetni, az esetek többségében egyedül, azért eléggé árnyalja a képet. Szóval na, én is bulizok egyet idén, csakhogy ezt is kipróbáljam” – írta közösségi oldalán a sztár.

Luxusnyaralás egész évben

Metzker Viki és férje fontosnak tartják, hogy időt szakítsanak a pihenésre is egy sűrű koncertidőszak után, éppen ezért, amikor csak tehetik, elutaznak valahová, hogy lazítsanak. A sztár DJ és zenész párja sűrűn osztanak meg nyaralós képeket a közösség médiában, ezekre az utakra pedig rendszeresen elkíséri őket a BSW szívtiprója is.

BSW Matyi olyannyira szoros barátságot ápol zenésztársával, Gabennel, hogy a szerelmes üdülésekre is csatlakozik a párhoz. Legutóbb Dubajból jelentkeztek be, a luxus utazással felesége lepte meg az énekest születésnapja alkalmából.